Mobilisation des pharmaciens : l’UNPF et les étudiants ne suivent pas

Le mouvement de mobilisation lancé à l’unisson pour l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine (USPO), l’Union des groupements de pharmaciens d'officine (UDGPO), ainsi que par la Chambre syndicale des groupements et enseignes de pharmacies (Federgy) pour peser en amont de la négociation conventionnelle qui s’ouvrira le 22 février prochain ne fait pas autant d’émules que prévu parmi les instances représentatives.

Déjà, le 11 février dernier, la Fédération des pharmaciens d’officine (FSPF) avait signifié qu’elle irait à la négociation avec des positions fermes, mais sans prendre part au mouvement prévu du 23 au 29 février prochain ni à la manifestation du 26. Désormais, ce sont l’Union nationale des pharmacies de France (UNPF) et l’Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) qui déclarent qu’elles ne rejoindront pas non plus le mouvement.

L’UNPF tacle l’USPO et l’ANEPF marche sur des œufs

Dans un communiqué intitulé « Pourquoi l’UNPF ne suivra pas la grève », le syndicat, qui n’est plus représentatif depuis les dernières élections aux URPS pharmaciens et qui ne participera donc pas à la négociation avec l’Assurance maladie, considère ainsi « qu’organiser une grève avant même d’avoir débuté les négociations est tout à fait stérile et pénaliserait plutôt les patients que l’Etat » et cela, ajoute-t-elle avec ironie, « d’autant plus de la part d’organisations qui signent tous les textes que leur soumet l’assurance maladie ».

De son côté, l’ANEPF dont le conseil d’administration s’est réuni le week-end dernier s’est déclarée « sceptique quant à la forme que doit prendre cette action », a regretté « l’absence d’unité syndicale » et a finalement manifesté son inquiétude quant à « la lisibilité des revendications de la profession auprès des instances gouvernantes et de la population ». Le résultat de ces réflexions a donc abouti à ce que le syndicat étudiant n’appelle pas à manifester, tout en laissant « à chaque étudiant le libre choix de se joindre ou non à la future mobilisation du 26 janvier ». Néanmoins, les membres du bureau de l’ANEPF se disent « conscients des nombreux enjeux de la profession à l’aube des négociations conventionnelles » et certifient que « les étudiants ne regarderont pas ailleurs alors que la pharmacie d’officine s’embrase ».

Benoît Thelliez