Modifier les politiques vaccinales dans les pays en développement?

Au début des années 2000, des travaux réalisés en Guinée-Bissau suggéraient que le vaccin contre la diphtérie-tétanos-coqueluche (DTC) était associé à une augmentation de la mortalité des petites filles. Le comité consultatif mondial de l’OMS diligentait alors une analyse des données disponibles et concluait en 2004 que rien ne permettait de soutenir une telle affirmation.

Les auteurs danois de l’étude initiale n’ont toutefois pas désarmé et, encouragés par des biais méthodologiques repérés dans l’analyse de l’OMS, ont repris leur hypothèse en incluant dans leur recherche des travaux plus récents. Précisons d’entrée que toutes les études étaient réalisées dans des pays à forte mortalité infantile et où le calendrier vaccinal est très différent de celui des pays « occidentaux » (Guinée-Bissau, Sénégal, Malawi, Inde, Bangladesh et Ghana). Les enfants recevaient d’abord le BCG puis une dose de vaccin DTC, seul ou associé à une dose du vaccin oral contre la polio, mais aucun autre vaccin dans les 6 mois suivants, et n’avaient pas été vaccinés contre l’hépatite B à la naissance.

Confirmation d’une mortalité plus élevée chez les filles vaccinées par le vaccin DTC

Sur l’ensemble des 7 études retenues, la première hypothèse des auteurs se confirme. La mortalité est en effet supérieure chez les filles vaccinées par rapport aux non vaccinées (mortality rate ratio MMR 2,54 ; intervalle de confiance à 95 % 1,68 à 3,86). Cette différence n’est pas retrouvée pour les garçons (0,96 ; 0,55 à 1,68).

La deuxième hypothèse émise par l’équipe danoise était justement que la mortalité des filles vaccinées était supérieure à celle des garçons vaccinés. Dix études ont été retenues pour ce point, qui confirment elles aussi cette hypothèse, avec un ratio de la mortalité filles/garçons de 2,45 (1,48 à 4,06).

Cela mérite quelques éclaircissements. Pour les auteurs, les vaccins peuvent « reprogrammer » les systèmes immunitaires innés et les systèmes immunitaires adaptatifs contre les infections non ciblées. Ils produisent ainsi des modifications non spécifiques de la sensibilité à un large éventail d’infections. Si le BCG et le vaccin contre la rougeole ont montré qu’ils diminuaient la sensibilité à d’autres infections, il se pourrait que la « reprogrammation » après la vaccination DTC, se fasse dans le sens inverse, augmentant au contraire la sensibilité aux autres infections. C’est en tous cas l’argumentaire avancé par les auteurs de l’étude. Quant à la différence constatée entre les garçons et les filles, aucune explication n’est encore disponible.

Encore une fois, rappelons que les études retenues pour ce travail ont été faites dans des pays dont les conditions sanitaires sont très différentes des nôtres et les politiques vaccinales menées avec une économie de moyens. Et c’est sans doute là l’intérêt de cette étude : dans ces pays, où la qualité des programmes d’immunisation se juge souvent à la couverture vaccinale par le vaccin DTC, au dépens parfois des autre vaccins, ces résultats interpellent sur l’intérêt d’un changement de paradigme. Pour les auteurs il semblerait en effet plus logique de préférer, comme indicateur de performance des programmes d’immunisation, la couverture vaccinale par le BCG et par le vaccin contre la rougeole.

Dr Roseline Péluchon