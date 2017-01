Les listes d’attente pour une transplantation hépatique pour cirrhose décompensée, secondaire à une hépatite C, se sont réduites de 30 % depuis la mise sur le marché des anti-viraux à action directe. Elles sont maintenant du même ordre que celles des hépatites stéatosiques non alcooliques. C’est ce que révèle une étude réalisée aux Etats-Unis. Et, avec l’amélioration du dépistage et de l’accès aux anti-viraux à action directe, on peut s’attendre à d’autres progrès…

Référence

Flemming JA et coll. : Reduction in Liver Transplant Wait-Listing in the Era of Direct Acting Anti-Viral Therapy. The AASLD Liver Meeting (Boston): 11-15 novembre 2016.