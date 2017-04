Moins de biodiversité dans le microbiote intestinal des malades de réanimation !

La présence de micro-organismes dans l'intestin est connue depuis longtemps mais les moyens techniques nous permettant d’étudier précisément l’interaction entre l’hôte et la flore commensale étaient limités. La mise au point des techniques de séquençage haut débit du matériel génétique ont donné un nouvel élan à ce domaine de la recherche. Depuis, le rôle du microbiote intestinal est de mieux en mieux connu. Outre sa fonction dans la digestion depuis longtemps admise, on considère que la flore intestinale se comporte comme un organe virtuel doté de fonctions multiples, notamment immunitaire et neurologique.

Ainsi, les perturbations du microbiote intestinal des patients de soins intensifs, spontanées ou induites par les thérapeutiques, pourraient avoir une influence globale négative. Une équipe de chercheurs des Pays Bas a voulu caractériser la composition fécale en microorganismes chez les patients de réanimation, présentant ou non un état septique, et son lien avec l’évolution

Il s’agit d’une étude de cohorte prospective, incluant 34 patients admis en unité de soins intensifs. Quinze sujets sains ont servi de témoins. Le microbiote fécal a été caractérisé phylogénétiquement par séquençage du gène ARN 16S.

Une flore gravement perturbée

Un changement marqué de la composition bactérienne fécale est observé chez tous les patients en phase critique comparés avec les sujets contrôles, avec des différences interindividuelles extrêmes. Chez 13 des 34 patients, un seul genre bactérien représente plus de 50 % du microbiote intestinal et chez 4 patients, plus de 75 %. Une diminution significative de la diversité bactérienne est notée pour la moitié des patients. Aucune association n’est mise en évidence entre la prédominance de certaines espèces (Gram positif / Gram négatif ou Firmicutes / Bacteroides) et l’évolution clinique mesurée par le taux de complications ou la survie.

Comme on pouvait s’y attendre, le microbiote intestinal des malades de réanimation, septiques ou non, est profondément perturbé. Sur cette étude pilote, aucune corrélation n’a été établie entre la modification de la flore et le profil évolutif. Il est probable que les recherches en cours ou futures s’attacheront à préciser les conséquences à court et à long terme de ces changements majeurs dans les communautés bactériennes intestinales.

Dr Béatrice Jourdain