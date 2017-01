Moins de complications neurologiques liées à la varicelle avec la vaccination

La plus fréquente des complications était les convulsions fébriles : 73 cas (32 %) en diagnostic principal (83 cas en tout) : les enfants étaient âgés en médiane de 3 ans. L’encéphalite ou la méningite varicelleuse arrivait en second avec 67 cas (28,9 %, âge médian 4,5 ans) : 41 avec encéphalites, 22 méningites et 3 les deux. Le diagnostic de convulsions d’origine cérébrale a été porté 29 fois dont 25 (11 %) en principal (âge médian 4 ans). Les autres complications étaient la syncope (n = 30, 13 %, âge médian 7 ans), l’ataxie (n = 14, 7 en diagnostic principal 3 %), la paralysie faciale (n = 8, 6 en principal 2,6 %), l’infarctus cérébral (n = 4 1,8 %). La durée de l’hospitalisation ne différait pas entre complications neurologiques et autres (médiane 3 jours). Aucun décès n’a été signalé.

