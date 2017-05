Moins de fractures avec les AINS dans la spondylarthrite ankylosante

La spondylarthrite ankylosante évolue naturellement vers une raréfaction osseuse et une raideur au niveau du rachis. Des fractures vertébrales peuvent alors se produire y compris en l'absence de traumatismes. Elles sont le plus souvent instables et peuvent se compliquer de lésions neurologiques gravissimes. Mais ces fractures sont elles fréquentes ? Quels sont les malades à risque ? Comment les prévenir ?

Toutes ces questions ne sont pas résolues.

Une fracture vertébrale dans 20 % des cas

C'est pourquoi une équipe néerlandaise a entrepris une étude dont l'objectif était d'évaluer l'épidémiologie des fractures vertébrales chez des patients atteints de spondylarthrite ankylosante.

Il s'agit d'une étude prospective menée sur 2 ans.

Au total, 292 malades consécutifs issus de la cohort GLAS (Groningen Leeuwarden AS) ont été inclus dans ce travail.

Tous ces patients ont eu des radiographies dorsolombaires à l'entrée dans l'étude et à 2 ans.

Au total, 59 sujets (20 %) avaient une fracture vertébrale à l'entrée. Quinze ont été victimes d’une fracture de novo et 7 d’une aggravation d'une fracture pré-existante.

Entre autres facteurs de risque : âge, IMC et tabagisme élevés

La majorité des fractures siégeait à la charnière dorsolombaire et en dorsal moyen.

La présence d'une fracture vertébrale à l'entrée était significativement associée à un âge plus élevé, un IMC plus important, un tabagisme plus durable, une plus longue distance menton-sternum, des lésions structurelles plus marquées et une plus faible DMO à la hanche.

L'apparition de nouvelles fractures ou l'aggravation de fractures pré-existantes étaient associées à un âge plus avancé et une DMO plus faible à la hanche.

Les sujets traités par AINS à l'entrée dans l'étude avaient moins de fractures prévalentes et incidentes.

Les auteurs concluent que les fractures vertébrales sont fréquentes chez les sujets atteints de spondylarthrite ankylosante, particulièrement chez les plus âgés, les fumeurs et ceux avec un IMC élevé.

Les utilisateurs d'AINS sont à moindre risque. Ce dernier constat est d'importance quand on connaît la gravité potentielle de ces fractures vertébrales.

Dr Juliette Lasoudris Laloux