Moins de nausées et vomissements postopératoires grâce à la dexaméthasone

Les nausées et vomissements sont les complications postopératoires les plus fréquentes. Ils affecteraient 30 % des patients environ. Les recommandations pour leur prévention sont toutefois souvent complexes. Elles préconisent de distinguer les patients à faible, moyen ou haut risque de nausées et vomissements, ce qui n’est pas toujours facile à appliquer en pratique courante.

Les conclusions d’une étude réalisée au Royaume-Uni semblent donc être les bienvenues. Il s’agit d’un essai pragmatique randomisé, en 2 bras, mené dans 45 centres hospitaliers et incluant 1 350 patients hospitalisés pour une chirurgie de l’intestin, par voie laparoscopique ou à ciel ouvert, pour une pathologie bénigne ou maligne. L’objectif était de déterminer l’efficacité de la dexaméthasone en comparaison avec les soins habituels, sur les nausées et vomissements, dans ce type de chirurgie. La dexaméthasone semble apporter un bénéfice dans la prévention des nausées et vomissements pour un certain nombre de procédures chirurgicales, mais son efficacité au cours de la chirurgie de l’intestin n’a pas été souvent évaluée. Cela concerne pourtant des patients à risque de malnutrition, pour qui les nausées et vomissements peuvent retarder la récupération.

Administration avant l’intervention

Le mécanisme d’action de la dexaméthasone dans cette indication est mal connu, mais elle semble être plus efficace quand administrée avant l’intervention. C’est donc la procédure qui a été choisie dans cette étude, les patients randomisés recevaient 8 mg de dexaméthasone en intraveineuse ou le traitement habituel, avant le début de la chirurgie. Aucun autre antiémétique n’était plus administré pendant l’intervention.

Les résultats sont concluants, puisque 25,5 % des patients du groupe dexaméthasone ont présenté des nausées ou vomissements dans les 24 heures suivant l’intervention, contre 33 % de l’autre groupe (Rapport de risque [RR] 0,77 ; intervalle de confiance à 95 % IC 0,65 à 0,92). Cela signifie qu’il est nécessaire de traiter 13 patients pour éviter 1 vomissement dans les 24 heures. Les résultats sont les mêmes selon le type de chirurgie, la douleur, le statut tabagique ou le genre du patient.

Moins d’antiémétiques et reprise plus rapide de l’alimentation

Le recours aux antiémétiques au cours des 24 heures suivant l’intervention est réduit pour les patients qui ont bénéficié de la dexaméthasone (RR 0,76 ; IC95 0,67 à 0,85) et cet effet se maintient pendant 72 heures. Pratiquement tous les patients ont recommencé à boire 24 heures après l’intervention, et parmi eux, davantage de patients du groupe dexaméthasone ont aussi recommencé à s’alimenter (62,3 % vs 53,1 % ; RR 1,17 ; IC95 1,07 à 1,29). Après 72 heures, le retour à une alimentation normale est identique dans les 2 groupes.

Notons enfin que les effets secondaires sont les mêmes dans les deux groupes, confirmant l’intérêt de cette procédure simple pour la prévention des nausées et vomissements après la chirurgie intestinale.

