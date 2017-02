MONALISA, une étude de cohorte prospective française de la listériose

La listériose est à la fois une intoxication alimentaire sévère et une maladie à déclaration obligatoire, tout au moins en France. Une étude nationale prospective a été menée pour mieux connaître ses caractéristiques cliniques et ses facteurs pronostiques.

Cette étude d’observation appelée MONALISA porte sur une cohorte constituée entre le 3 novembre 2009 et le 31 juillet 2013, à partir des cas déclarés (tous confirmés sur le plan microbiologique) au Centre national de référence des listérioses sous la forme de déclarations obligatoires. Ses résultats concernent l’expression clinique de la maladie, la caractérisation des isolats de Listeria et les variables prédictives de la mortalité à 3 mois ou d’un handicap persistant. Les données ont été traitées par une régression logistique, complétée d’un regroupement hiérarchique en composantes principales pour ce qui est des troubles neurologiques et des septicémies. L’étude est enregistrée sur le site ClinicalTrials.gov, sous le numéro NCT01520597.

Au total, ont été inclus 818 cas provenant de 372 centres, dont 107 infections maternelles et néonatales, 427 septicémies et 252 neurolistérioses. Seules 5 (5 %) des 107 femmes enceintes incluses dans l’étude ont connu une évolution favorable. Chez 26 d’entre elles (24 %), s’en est suivie une perte du fœtus, jamais cependant après une gestation de 29 semaines ou au-delà du 2e jour d’hospitalisation. Les 252 cas de neurolistériose se sont présentés le plus souvent sous la forme d’une méningo-encéphalite (n = 212, 84 %), l’atteinte du tronc cérébral n’étant rapportée que dans 42 cas (17 %). La mortalité à 3 mois s’est révélée plus élevée dans les septicémies que dans les neurolistérioses, le hazard ratio (HR) étant en effet de 0,54 (intervalle de confiance à 95 % [IC] = 0,41-0,69, p < 0,0001).

Si l’on ne considère que les septicémies et les neurolistérioses, les variables prédictives les plus étroitement associées à la mortalité ont été les suivantes : (1) cancer en évolution (odds ratio, OR = 5,19, IC = 3,01-8,95 ; p < 0,0001) ; (2) syndrome de défaillance multiviscérale (OR = 7,98, IC = 4,32-14,72 ; p < 0,0001) ; (3) aggravation d’un dysfonctionnement d’organe préexistant (OR = 4,35, IC = 2,79-6,81 ; p < 0,0001) ; (4) monocytopénie (OR = 3,70, IC = 1,82-7,49 ; p = 0,0003). La mortalité de la neurolistériose était plus élevée en cas d’hémocultures positives (OR = 3,67, IC = 1,60-8,40 ; p = 0,002) ou encore de traitement comportant de la dexaméthasone (OR = 4,58, IC = 1,50-13,98 ; p = 0,008).

En conclusion, la sévérité des cas de listériose rapportés dans cette étude de cohorte apparaît plus élevée que dans d’autres travaux. La survie est significativement réduite chez les patients atteints d’une neurolistériose, quand le traitement comporte de la dexaméthasone. L’étude permet également de déterminer le moment où le risque de perte du fœtus est le plus important. Globalement, MONALISA fournit des données importantes et nouvelles qui devraient conduire à améliorer la prise en charge de la listériose et à mieux prédire son pronostic.

Dr Philippe Tellier