Monitorage du travail : l'œil ou l'ordinateur ?

Une oxygénation fœtale réduite au cours du travail est une cause importante de mortalité périnatale et de morbidité neurologique à long terme. L'analyse des tracés du cardiotocographe est essentielle, mais on peut déplorer une importante variabilité inter-observateurs. L'analyse informatisée des tracés est une piste prometteuse pour contourner cet écueil.

L'objectif de cette étude était d'évaluer si le monitorage fœtal pendant l'accouchement avec analyse par ordinateur et alertes en temps réel pouvait aboutir à une diminution des cas d'acidose métabolique par rapport à l'analyse visuelle classique.

L'étude a été menée dans cinq établissements du Royaume-Uni et concernait des accouchements avec fœtus unique, en présentation céphalique, à plus de 36 semaines d'aménorrhée. Un monitorage centralisé avec analyse par ordinateur et alertes automatiques (Omniview –SisPorto program) était comparé à une analyse classique. Une analyse sanguine était réalisée à la naissance sur le sang du cordon.

Le premier critère était l'acidose métabolique du nouveau-né (pH < 7,05 et déficit de base > 12 mmmol/l). Les critères secondaires étaient la césarienne, l'extraction instrumentale, le score d'Apgar < 7 à 5 minutes, l'admission en soins intensifs de néonatologie, l'encéphalopathie hypoxique ischémique et le décès périnatal.

L'analyse classique est aussi performante que l'analyse par ordinateur !

Entre 2011 et 2014, 7 730 patientes ont été randomisées : 3 961 suivies par monitorage centralisé et analyse par ordinateur, et 3 769 surveillées de manière classique.

Une acidose métabolique a été observée pour 16 participantes (0,40 %) dans le bras expérimental (analyse par ordinateur) et dans 22 cas (0,58 %) dans le bras de suivi classique (Risque relatif RR = 0,69 ; Intervalle de confiance à 95 % IC95 : 0,36-1,31). Aucune différence statistiquement significative n'a été mise en évidence concernant les résultats secondaires.

Ainsi, comparée à la surveillance classique, l'analyse par ordinateur du monitoring fœtal avec alertes automatisées ne réduit pas significativement le taux d'acidose métabolique ou d'interventions obstétricales.

Il est agréable d'apprendre que l'analyse "humaine" du tracé de monitoring est aussi performante que l'analyse par ordinateur ! L'obstétrique est une spécialité d'artisans, et les outils informatiques sophistiqués ne restent que des outils, précieux certes, mais la synthèse des éléments essentiels reste du domaine de compétence du praticien ou de la sage-femme.

Il est vrai que l'on pourrait conclure également que l'ordinateur travaille aussi bien que l'homme ! Le verre à moitié vide et le verre à moitié plein…

Dr Charles Vangeenderhuysen