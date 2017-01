Mortalité cardiovasculaire du sujet âgé : avantage aux gros bras

Avec le vieillissement global de la population, la sarcopénie constitue une des plus importantes menaces sur la santé publique mondiale. La sarcopénie est en effet un facteur prédictif puissant de mortalité chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire.

Le diagnostic de sarcopénie repose sur deux composants, à savoir la masse musculaire (évaluée par la circonférence de la partie moyenne du bras et par celle du mollet) et la fonction musculaire (mesurée sur la vitesse de marche et la force de préhension).

Kamiya et coll. ont tenté de comparer la valeur de ces deux paramètres pour prédire le pronostic des patients âgés qui ont une maladie cardiovasculaire.

Cette étude rétrospective japonaise a porté sur 599 patients âgés d’au moins 65 ans (74,8 ± 6,3 ans ; hommes : 392) hospitalisés pour une maladie cardiovasculaire.

Avant leur sortie de l’hôpital, la fonction musculaire a été évaluée par la vitesse de marche et la force de préhension et la circonférence de la partie moyenne du bras et la circonférence du mollet ont été également mesurées. Le critère principal est la mortalité de toute cause.

Pendant un suivi moyen de 1,63 an, 72 décès sont survenus.

Le bras mais pas le mollet

Une plus grande circonférence de la partie moyenne du bras et du mollet étaient toutes deux associées à un meilleur pronostic. Cependant, après ajustement pour les autres facteurs pronostiques, seule la circonférence du bras (hazard ratio ajusté pour chaque augmentation d’une déviation standard 0,56 ; p = 0,023) s’est avérée être un facteur pronostic indépendant, tandis que la circonférencedu mollet ne l’était pas (hazard ratio ajusté pour chaque augmentation d’une déviation standard 0,91 ; p = 0,696),

De plus, l’adjonctionà la valeur de la fonction musculaire, de la circonférence du bras (0,71 vs 0,62, p = 0,005) mais non celle de la circonférence dumollet (0,67 vs 0,62 ; p = 0,188) augmentait significativement l’aire sous la courbe.

Ainsi une valeur élevée de la circonférence du bras (mais non de celle du mollet) s’est avérée être un facteur prédictif indépendant de survie ; elle pourrait constituer un moyen simple et aisément disponible d’appréciation du risque chez les patients âgés présentant une maladie cardiovasculaire.

Dr Robert Haïat