Mortalité due aux bactériémies nosocomiales en USI: l’antibiothérapie adaptée fait la différence !

Les BN-USI ont été associées à une surmortalité, le HR étant estimé à 1,40 (intervalle de confiance à 95 % [IC95] = 1,16-1,69 ; p = 0,0004). L’augmentation relative de la mortalité a été de 130 % (HR = 2,3 ; IC95 = 1,8-3,0) quand les antimicrobiens initialement prescrits dans les 24 heures qui ont suivi l’admission en USI se sont révélés inadaptés versus seulement 20 % (HR = 1,2 ; IC95 = 0,9-1,5) quand l’antibiothérapie a été d’emblée adaptée. Le HR ajusté de décès était significativement élevé de manière globale, mais encore plus quand la BN-USI était d’origine inconnue ou en rapport avec une pneumonie. Le fait de recourir à des agents antimicrobiens appropriés a eu le même impact sur la surmortalité, que les germes pathogènes soient multirésistants ou sensibles. Point intéressant, une combinaison d’antibiotiques incluant une fluoroquinolone a été associée à un pronostic plus favorable, par comparaison avec une monothérapie, à la différence de l’association comportant un aminoglycoside qui n’a pas modifié la mortalité par rapport à une monothérapie.

L’étude de C. Adrie et coll. permet de mesurer l’ampleur du problème et de préciser ses multiples facettes. L’analyse a porté sur 571 BN-USI diagnostiquées chez 10 734 patients qui ont été inclus de manière prospective dans une base de données la Outcomerea Database, et qui ont séjourné au moins 4 jours dans l’USI. Le hazard ratio (HR) de décès associé aux BN-USI a été estimé au moyen d’une analyse multivariée effectuée selon le modèle de Cox, avec ajustements multiples en fonction des cas traités, de la gravité de l’état clinique et du score SOFA ( Sepsis-related Organ Failure Assessment ) quotidien.

Référence

Adrie C et coll.: Attributable mortality of ICU-acquired bloodstream infections : Impact of the source, causative micro-organism, resistance profile and antimicrobial therapy. J Infect 2017 ; 74 : 131-141.