Mortalité par cancer du sein : un satisfecit (quasi) mondial mais efforts à poursuivre

C’est sur l’analyse des données de l’OMS sur la mortalité par cancer du sein que s’est penchée Cécile Pizot (Prevention Research Institute, Lyon). Il en ressort que dans 39 des 47 pays recensés, la mortalité par cancer du sein a diminué de 46 % en moyenne. Mais certains pays (Brésil, Colombie, Corée du Sud entre autres) voient la mortalité augmenter considérablement pour des raisons qui restent à analyser. En France, la mortalité a diminué dans tous les groupes d’âge : de 50 % pour les femmes de moins de 50 ans, de 44 % pour les femmes âgées de 50 à 69 ans et de 31 % pour les femmes de plus de 70 ans. Cette différence tient probablement plus au fait que les femmes jeunes sont traitées de manière plus agressive, qu’au dépistage lui-même. Cela dit, on ne peut nier l’importance de la qualité du diagnostic pour expliquer cette amélioration sensible du pronostic.

Dr Dominique-Jean Bouilliez