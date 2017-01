Mortalité prématurée en hausse chez les Blancs américains

Aux Etats Unis, grâce à la lutte contre le tabac, la prévention et le traitement des maladies chroniques (en particulier cardiovasculaires), la mortalité prématurée, avant 65 ans, a diminué, comme d’ailleurs pour d’autres pays développés au cours des quatre dernières décennies. Cependant, en 2015, un rapport sur la santé a mis en lumière de manière surprenante aux USA, une augmentation de la mortalité prématurée entre 1999 et 2014, de 0,5% par an, pour la population blanche âgée de 45 à 54 ans. Alors que la mortalité est en baisse dans cette tranche d’âge dans les autres pays développés, et également pour les américains noirs ou hispaniques.

Pour analyser cette situation, une équipe de chercheurs américains s’est lancée dans l’examen des certificats de décès entre 2000 et 2014 à partir des données du Centre National Américain des Statistiques de Santé. Ce qui a permis d’obtenir une multitude d’informations sur le taux de mortalité en fonction de l’âge et de l’origine ethnique, au cours des 15 dernières années. Les résultats publiés sur le site internet de la revue The Lancet le 25 janvier dernier, révèlent effectivement une augmentation de la mortalité prématurée pour certaines tranches d’âge et certains groupes de population, aux Etats-Unis, en opposition à ce que l’on observe dans les autres pays développés.

Ainsi, il apparaît qu’entre 1999 et 2014, le taux de mortalité prématuré a diminué certes dans certains groupes d’âge, mais a augmenté pour d’autres. Parmi la population blanche, la mortalité a augmenté chez les hommes de 25 à 32 ans, de 40 à 49 ans et chez ceux de 63-64 ans ; et chez les femmes blanches de 25 à 38 ans, de 40 à 50 ans, et celles de 62-64 ans. A titre de comparaison, la mortalité prématurée en Grande-Bretagne et au Canada a décliné de 3 % par an, chez les hommes et chez les femmes, dans toutes ces tranches d’âge.

Suicides, overdoses, cirrhose sont en cause dans l’augmentation de la mortalité prématurée

Plus inquiétant encore, la croissance la plus forte de la mortalité chez les Blancs et les Américains d’origine indienne touche la tranche des 25-30 ans, et plus particulièrement les femmes. Par exemple, pour celles de 25 ans, la mortalité annuelle a augmenté de 3 % et de 1,9 % pour les hommes blancs (de 5 % pour les femmes et 2,7 % pour les hommes américains d’origine indienne). L’augmentation des taux de décès est due à des « empoisonnements » (en réalité des overdoses), à des maladies chroniques du foie et en particulier des cirrhoses, et enfin à des suicides.

En revanche, pour les Noirs, les Hispaniques, et les Asiatiques, la mortalité prématurée à diminué dans toutes les tranches d’âge au cours de ces années là, avec une baisse de la mortalité liée au VIH, aux maladies cardiovasculaires et au cancer.

Pour les auteurs de l’étude, une telle évolution est préoccupante. « L’augmentation aux Etats-Unis de la mortalité prématurée pour certaines populations est tout à fait surprenante pour un pays développé, écrivent-ils. Et une réponse rapide de santé publique est nécessaire pour inverser ce processus. »

Dans un éditorial accompagnant l’article du Lancet, Anna Zajacova (Université de l’Ontario, Canada) et Jennyfer Karas Montez (Université de Syracuse, New York) soulignent que les causes de ces décès prématurés (oversoses, cirrhoses, suicides), sont la conséquence de difficultés psychologiques, de dépression, de solitude, de désespoir. « Nous voulons encourager des prochaines études sur la mortalité aux Etats-Unis à explorer plus loin, en cherchant des explications, aussi dans les changements économiques, politiques, sociologiques, soulignent-elles. Il faut analyser ces situations au plan macroscopique pour éradiquer les causes sous-jacentes de cette mortalité, plutôt que d’essayer d’en soigner les symptômes. Est-ce que les pays qui ont des indicateurs de mortalité prématurée plus favorables investissent plus dans l’éducation, dans l’emploi, dans des soins de santé abordables ? En fait,les gouvernements américains, à tous les niveaux, local ou fédéral, ont le pouvoir d’améliorer ou d’aggraver la santé des populations. »

Dr Martine Perez