Ne pas confondre cardiomyopathie hypokinétique hypertensive et cardiomyopathie dilatée idiopathique !

La cardiopathie hypertensive est caractérisée par une hypertrophie concentrique du ventricule gauche et une fonction contractile normale. Cependant, à la longue, à un stade plus avancé de l’évolution, il est fréquent d’observer chez ces patients l’apparition d’une insuffisance cardiaque avec altération de la fonction diastolique mais préservation de la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG). Il peut également arriver qu’une hypertension artérielle évoluée soit à l’origine d’une insuffisance cardiaque avec altération de la fonction systolique et ce, en présence ou en l’absence d’une maladie coronaire sous-jacente associée. Peu d’études ont été consacrées aux dysfonctions systoliques ventriculaires gauches induites par une hypertension artérielle (cardiomyopathie hypokinétique hypertensive) ; d’ailleurs les patients qui en sont atteints reçoivent le même traitement que les patients qui présentent une cardiomyopathie dilatée idiopathique.

Bobbo et coll. ont tenté de définir la prévalence, les caractéristiques cliniques et l’histoire naturelle de la cardiomyopathie hypokinétique hypertensive et de déterminer les aspects qui la différentieraient de lacardiomyopathie dilatée idiopathique. L’analyse a porté sur les données de 4 191 patients adressés à l’hôpital entre 2005 et 2010 pour une dysfonction systolique ventriculaire gauche. Parmi eux, 310 présentaient une dysfonction systolique apparemment idiopathique du ventricule gauche (FEVG < 50 %) ; 136/310 (44 %) avaient des antécédents d’hypertension artérielle ; 174/310 étaient jugés avoir une cardiomyopathie dilatée idiopathique.

Pronostic cardiovasculaire plus favorable avec une cardiomyopathie hypertensive

Comparés aux patients porteurs d’une cardiomyopathie dilatée idiopathique, ceux qui avaient une cardiomyopathie hypokinétique hypertensive étaient plus âgés (63 ± 11 vs 47 ± 14 ans ; p < 0,001) et avaient un profil de comorbidité plus défavorable avec une masse ventriculaire gauche augmentée.

Au cours du suivi, une plus grande proportion de patients avec une cardiomyopathie hypokinétique hypertensive ont eu un remodelage ventriculaire gauche précoce et important (46 % vs 21 % à six mois). De plus, ils ont été moins nombreux à présenter l’un des éléments suivants : décès d’origine cardiovasculaire/nécessité d’un recours à un dispositif d’assistance ventriculaire/ transplantation cardiaque/ arythmies ventriculaires malignes soit 5,1 % en cas de cardiomyopathie hypokinétique hypertensive vs 12,6 % en cas de cardiomyopathie dilatée idiopathique ; p = 0,03). En fait, leur mortalité a été surtout la conséquence de causes non cardiovasculaires (respectivement 9,6 % vs 1,7 % à 10 ans ; p < 0,001).

La prévalence de la cardiomyopathie hypokinétique hypertensive est élevée (44 %) parmi les patients qui ont une dysfonction “idiopathique” du ventricule gauche. L’histoire naturelle des patients qui ont une cardiomyopathie hypokinétique hypertensive est caractérisée par une réponse rapide à un traitement optimal et un pronostic cardiovasculaire plus favorable, avec une mortalité essentiellement liée à des causes non cardiovasculaires.

Dr Robert Haïat