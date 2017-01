Ne pas lésiner sur l’IRM après un accident de trampoline

Une équipe de radiologues s’est posé la question de savoir si la radiographie était suffisante pour éliminer une lésion chez un enfant se plaignant de douleurs après avoir fait du trampoline. Les dossiers de 20 enfants de 4 à 15 ans ont été repris. Neuf d’entre eux avaient eu une radiographie initiale qui s’était avérée normale et ont bénéficié d’une IRM dans un second temps, dans l’année suivant l’apparition de la douleur. Pour les 11 autres enfants, l’IRM avait été réalisée en première intention devant des douleurs persistantes, là aussi dans un délai inférieur à 1 an. Dans 9 cas, une collision avec un autre enfant était à l’origine de la douleur, 4 enfants étaient tombés du trampoline sur le sol, enfin dans 7 cas, il n’y avait pas de notion d’accident, mais les enfants se plaignaient de douleurs au niveau des jambes plusieurs heures à 1 jour après avoir fait du trampoline.

Plusieurs études ont décrit les lésions mises en évidence par les radiographies. Il peut s’agir de fractures supracondyliennes de l’humérus, ou de fracture de l’avant-bras, dues à un impact direct avec le sol ou avec la structure du trampoline. Au niveau du membre inférieur, les fractures du tibia proximal reviennent le plus souvent, mais les contraintes axiales des articulations de la cheville et du genou expliquent aussi de fréquents élargissements des plaques de croissance. Les fractures de type Salter-Harris du fémur distal ne sont pas rares.

Références

Hauth E et coll. : MR imaging for detection of trampoline injuries in children.

BMC Pediatrics, 2017; 17: 27 DOI: 10.1186/s12887-017-0791-2