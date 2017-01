Négociations conventionnelles des dentistes : l’Assurance maladie loin du compte !

Paris, le jeudi 19 janvier 2017 - Alors que les principaux syndicats de dentistes avaient claqué la porte des négociations la semaine dernière, manifestant leur désaccord face à des propositions jugées insuffisantes, les discussions pour l’établissement d’une nouvelle convention reprennent aujourd’hui. L’Assurance maladie semble en effet prête à revoir sa copie : 64 millions d’euros supplémentaires pour la revalorisation des soins de base sont débloqués, ce qui porte à 806 millions d’euros l’enveloppe globale (partagée entre les complémentaires santé, l’Assurance maladie et la CMU-C). Le gain pour les dentistes ne s’élèvera cependant qu’à 341 millions d’euros (en raison du plafonnement parallèle du tarif des prothèses). S’ils ont accepté de rejoindre la table des négociations et s’ils saluent les efforts réalisés, les syndicats jugent que les avancées sont insuffisantes et chiffrent à 2,7 milliards d’euros (!) les investissements nécessaires. Une manifestation pourrait le 27 janvier cristalliser le mécontentement des praticiens.

M.P.