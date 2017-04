Néphropathie lupique: répéter la biopsie rénale pour mieux ajuster le traitement ?

Cette étude plaide en faveur de l’utilité de la PBR dans l’évaluation de la réponse thérapeutique chez les patients atteints d’une néphropathie lupique. En effet, l’étude histopathologique permet de distinguer les rémissions véritables des réponses en apparence favorables. Ce geste, pour invasif qu’il soit, aurait le mérite d’identifier précocement les malades justiciables d’un traitement intensifié et d’éviter les stratégies inutilement agressives chez ceux qui en rémission authentique. Des résultats à confirmer sur une plus grande échelle, de préférence dans le cadre d’une étude contrôlée.

Au moment de la seconde PBR, une rémission rénale complète a été constatée chez 21 patients (60 %), et partielle dans 11 cas (31,4 %), l’absence de réponse ne concernant que 8,6 % des participants (n = 3). La PBR du moment a révélé une glomérulopathie évolutive chez 9 patients, alors que la protéinurie des 24 heures était < 1g/jour chez 3 d’entre eux. Dans les suites immédiates de la PBR de contrôle, la stratégie thérapeutique a été modifiée : (1) augmentation des doses du médicament en cours ou mise en route d’un autre traitement immunosuppresseur (34,3 %) ; (2) pas de modification (17,1 %) ; (3) diminution ou arrêt du traitement (14,3 %). Au cours du suivi d’une durée moyenne de 120 mois, chez les patients dont la PBR ne révélait aucune lésion active, une poussée évolutive de l’atteinte rénale n’est survenue que dans 34,5 % des cas. Et, en cas de PBR positive, cette éventualité a été observée dans 77,4 % des cas (p = 0,04), au terme d’un suivi moyen de 45 mois.

Lors de la PBR initiale, les taux sériques de créatinine étaient en moyenne de 12,3 ± 10,8 mg/l et de 9,6 ± 4,5 mg/l (p < 0,05) lors de la seconde. Le débit de filtration glomérulaire était < 60 ml/min dans 12 % des cas, versus 5 % après traitement. La protéinurie des 24 heures, pour sa part, est passée de 4,1±2,8 à 0,6±1,1 g (p < 0,05). Parallèlement, a été observée une amélioration au moins partielle de l’hématurie, du syndrome néphrotique et des anomalies sérologiques, autant d’arguments en faveur d’une réponse thérapeutique.

L’atteinte rénale est l’une des manifestations les plus fréquentes et les plus sévères du lupus érythémateux aigu disséminé (LEAD). Elle est systématiquement recherchée par les dosages biologiques, notamment urinaires au travers des signes de glomérulopathie, du type hématurie ou protéinurie. La ponction biopsie rénale (PBR) s’impose devant toute suspicion étayée de néphropathie lupique, en raison des informations diagnostiques et pronostiques qu’elle peut apporter, lourdes de conséquences sur le plan thérapeutique. Ce geste invasif mérite-t-il d’être répété dans les formes évolutives de la maladie, pour évaluer la réponse au traitement ?

Référence

Piñeiro GJ et coll.: Repeated RenalBiopsy - A PredictiveTool to Assess the Probability of RenalFlare in Lupus Nephritis. Am J Nephrol. 2016 ; 44: 439-446.