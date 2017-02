Neurofibromes plexiformes de l’enfant : le selumetinib passe la première étape

Les neurofibromes plexiformes de la neurofibromatose de type 1 ne sont pas toujours accessibles à la chirurgie, et peuvent être très invalidants. Des essais sont en cours concernant l’efficacité de l’interféron pégylé, l’imatinib, le sirolimus, le tipifarnib ou encore le pirfenidone. Le New England Journal of Medicine publie les résultats d’un essai de phase 1 d’une autre molécule, le selumetinib, un inhibiteur oral sélecteur de MEK, kinase impliquée dans la croissance cellulaire. Le selumetinib a déjà montré son efficacité dans le traitement de certains cancersde l’adulte.

L’essai a été mené sur des enfants atteints de neurofibromatose de type 1, présentant des neurofibromes plexiformes inopérables. L’objectif était de déterminer la dose maximale tolérée et d’évaluer les propriétés pharmacocinétiques de la molécule. Au total 24 enfants ont été recrutés, avec un volume médian des tumeurs de 1205 ml. Le selumetinib était administré 2 fois par jour, à la dose de 20 à 30 mg par m2 de surface corporelle et l’effet du traitement sur les tumeurs était évalué par IRM.

Tolérance acceptable

Les résultats sont plutôt encourageants, puisque pour une durée médiane de traitement de 30 cycles de 28 jours, la dose maximale tolérée est de 25 mg par m2, ce qui correspond environ à 60 % de la dose recommandée chez les adultes. Les effets indésirables du traitement sont considérés comme acceptables. Ces effets sont les mêmes que ceux qui ont été rapportés dans les études réalisées chez les adultes. Il s’agit principalement de rashes cutanés acnéiformes, d’effets gastro-intestinaux et d’une élévation asymptomatique de la créatine kinase. La pharmacocinétique de la molécule est la même chez ces enfants que ce qui a été décrit dans les essais réalisés chez l’adulte.

Effets prometteurs

Cette tolérance acceptable s’accompagne de signes eux aussi prometteurs en termes d’efficacité, puisque une réponse partielle (réduction du volume de la tumeur de plus de 20 %) est constatée chez 17 enfants sur 24 (71 %). Un essai réalisé en parallèle chez la souris donne des résultats sensiblement identiques, avec une réduction du volume des tumeurs présente chez 12 souris sur 18. Aucune augmentation de volume des tumeurs n’a été rapportée. Les auteurs notent enfin qu’aucune résistance au traitement n’a émergé pendant l’étude.

Ces résultats permettent d’envisager la tenue d’autres essais cliniques évaluant l’efficacité du selumetinib sur ces neurofibromes plexiformes.

Dr Roseline Péluchon