Niveaux sériques d'acide urique élevés, peut-être un risque accru de démence

En analyse multivariée, le HR pour la survenue d'une démence avec les plus haut niveau de AUS (le quartile supérieur), versus les plus bas niveaux (quartile inférieur) est de 1,79 (IC95 % 1,17-2,73, p = 0,007).

Pour traiter la goutte, les sociétés savantes (EULAR, ACR) recommandent d'abaisser l'acide urique sérique (AUS), facteur de risque cardiovasculaire, en deçà de 360 µmol/L. Cependant il a été attribué à l'acide urique (AU) un possible rôle neuroprotecteur et maintenir les taux sériques à ces niveaux pourrait alors poser problème.

Références

Latourte A et coll. : Uric acid and incident dementia over 12 years of follow-up: a population-based cohort study. Ann Rheum Dis., 2017 ; publication avancée en ligne le 28 juillet. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210767.