Nomination par Marisol Touraine : ça sent le Roussy !

Villejuif, le vendredi 16 décembre 2016 – Le ministre de la santé Marisol Touraine souhaite qu’un membre de son cabinet, Frédéric Varnier soit nommé au poste de directeur général adjoint de l’institut Gustave Roussy de Villejuif. Consulté pour avis sur cette question, le conseil d’administration du centre anti-cancer a répondu de manière claire : un non franc et massif ! Le nom du candidat du ministère a ainsi été rejeté par huit voix défavorables contre deux votes pour (ceux des représentants de l’Etat !) et deux abstentions.

Interrogée sur ce sujet lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Marisol Touraine a défendu son candidat. « Ses compétences ne sont pas en cause » a-t-elle affirmé et elle a rappelé qu'il figurait parmi les personnalités pré sélectionnées à l'issue des entretiens réalisés par la direction de Gustave-Roussy. Le ministre a aussi souligné que la procédure qui lui permet de réaliser une telle nomination a été mise en place sous le gouvernement Fillon et avait déjà été utilisée par Roselyne Bachelot.

Le conseil d’administration d’Unicancer, fédération qui regroupe en France les 18 centres anticancers, donnera à son tour son opinion sur ce dossier début janvier.



FH