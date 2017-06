Non au retour aux dispensaires du siècle dernier clame le SML

Paris, le jeudi 22 juin 2017 – Le département de Saône-et-Loire a créé la surprise en début de semaine en annonçant sa volonté de recruter 30 médecins qui seraient salariés de la collectivité territoriale. Si ce projet est inédit par son ampleur, ce n’est pas la première fois que des élus locaux projettent d’embaucher des professionnels de santé et notamment des généralistes pour faire face à la "désertification" médicale annoncée. Bien que les maires ou conseillers départementaux se montrent toujours volontaires et généreux, leurs efforts ne sont pas systématiquement couronnés de succès.

En effet, si certaines enquêtes menées auprès des nouvelles générations de médecins libéraux signalent que le salariat représente une tentation de plus en plus forte, les schémas proposés par les collectivités locales ne répondent cependant pas toujours à leurs aspirations. Surtout, le "salariat" est loin d’être la promesse unique pour séduire les jeunes recrues dans des localités très isolées et abandonnées par tous les services publics.

Pas vocation à devenir des employés communaux

C’est pour rappeler ces réalités et inviter « les élus locaux à se ressaisir » que le Syndicat des médecins libéraux (SML) a publié hier un communiqué rappelant les réelles raisons de la sous médicalisation. « Le SML a procédé à une analyse détaillée de la géographie des territoires concernés par la sous-médicalisation. Leur cartographie se superpose globalement avec celle du « déménagement » du territoire, c’est-à-dire avec les territoires d’où sont partis les services publics (Poste, écoles, etc..) et les commodités comme les transports collectifs. Ce sont enfin les secteurs où les infrastructures routières sont les moins performantes et où la fracture numérique, pour le haut débit, est une réalité. Pour autant, les médecins libéraux offrent, avec les boulangers, le maillage du territoire le plus dense » relève l’organisation. Face à cette situation, le syndicat considère que le retour aux "dispensaires" du siècle dernier n’est certainement pas la solution adéquate, ni pour les médecins, ni pour les patients. « Les médecins n’ont pas vocation à devenir des employés communaux » insiste encore le SML. Le syndicat incite plutôt les élus locaux à consacrer les moyens alloués à la constitution de "dispensaires" au financement de « dispositifs reposant sur la solidarité intergénérationnelle destinés à sécuriser l’installation des jeunes, ou comme le médecin volant pour organiser la venue de médecins là où le besoin existe. Des moyens reposant sur l’innovation avec le "médibus", véritable cabinet mobile connecté et la télémédecine doivent être déployés » énumère l’organisation qui a déjà évoqué certaines de ces pistes avec le ministre de la Santé et l’Association des Maires de France.

Aurélie Haroche