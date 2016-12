Nos internes en médecine dorment mal. Pour quelle(s) raison(s) ?

Une altération du sommeil (mauvaise qualité du sommeil, troubles de l’endormissement, durée du sommeil < 6 heures/nuit) était présente chez 37,5 % de 724 internes en médecine dans le Nord-Pas-de-Calais en 2015.

Souhaitant en savoir plus en étudiant les facteurs prédictifs de ces troubles du sommeil, l’équipe lilloise (qui avait mené l’enquête) a pu constater que les habitudes de coucher et une gestion inappropriée du sommeil lors du repos en garde semblent corrélées à une altération du sommeil. Les consommations de café et de tabac après 16 heures pourraient également avoir un impact négatif. Travailler les comportements par rapport au sommeil en les adaptant au travail à horaires décalés pourrait s’avérer une piste de réflexion pertinente selon les auteurs.

Dr Dominique-Jean Bouilliez