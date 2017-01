Nouveau plaidoyer pour une analyse génétique des embryons avant implantation

Paris, le jeudi 5 janvier 2017 – Depuis plusieurs années, sont publiés des travaux mettant en évidence la faisabilité et l’efficacité d’analyses génétiques et chromosomiques des embryons destinés à être réimplantés dans le cadre d’une FIV. De nouvelles procédures sont notamment testées, telle la recherche des anomalies chromosomiques par hybridation génomique comparative (CGH). Au-delà de la spécificité de chaque technique, les études semblent confirmer qu’une analyse génétique préalable à l’implantation permet d’améliorer le taux de succès des FIV, grâce à l’exclusion d’embryons présentant un risque de fausse couche accru.

En France, cependant, de telles recherches avant implantation sont interdites, sauf dans le cas extrêmement précis du diagnostic pré-implantatoire (DPI). Ici, seul le gène responsable d’une maladie grave, présent chez l’un des deux parents, est recherché pour être écarté. Aucune autre anomalie grave et/ou létale n’est l’objet de détection. Le même scénario est respecté en cas de Fécondation in Vitro (FIV). Pour contourner cette interdiction, les équipes françaises utilisent d’autres techniques. Certaines peuvent ainsi avoir recours à un embryoscope pour réaliser un suivi quasi continu de la croissance de l’embryon. Cette méthode permet en effet de repérer ceux qui n’ont pas d’anomalies chromosomiques et peut être aussi efficace que la recherche biomoléculaire. Cependant, la technique est coûteuse et n’est pas à la portée de l’ensemble des équipes de FIV.

Absurdité

Aussi, un nombre croissant de spécialistes plaident pour que l’analyse chromosomique et génétique des embryons avant implantation soit autorisée, par exemple à l’occasion de la révision des lois de bioéthique prévue pour 2018, voire auparavant par le biais d’une proposition de loi (puisque plusieurs textes ont modifié le texte général de 2011 au cours des dernières années). Le professeur René Frydman est le fer de lance de cette mobilisation. Depuis plus d’un an, il multiplie les interventions pour faire bouger les lignes. Dans un appel lancé au printemps dernier concernant l’assistance médicale à la procréation, le sujet avait ainsi été abordé parmi d’autres. L’absence de dépistage avait été dénoncée comme une profonde absurdité. On interdit en effet aux couples la réalisation d’un dépistage, pourtant parfaitement autorisé quelques semaines plus tard, une fois la grossesse débutée.

Des avantages multiples

La semaine dernière, dans le Monde, le professeur Frydman est remonté sur son cheval de bataille. Dans une tribune publiée en collaboration avec le professeur Jean-Yves Le Déaut, député, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), il appelle à mettre fin à cette situation paradoxale. Les deux praticiens insistent sur les avantages d’une telle mesure. Ainsi après avoir rappelé que « toutes les données démontrent que les nouveau-nés soumis à de tels prélèvements de cellules embryonnaires précoces sont viables et normaux », ils énumèrent : « Le fait d’autoriser le diagnostic préimplantatoire des facteurs génétiques ou métaboliques pour une population à risque permettrait de réduire le délai nécessaire pour obtenir une naissance viable, d’abaisser l’incidence des fausses couches, de réduire le nombre de grossesses multiples, de diminuer le nombre de transferts d’embryons non viables, d’éviter la congélation d’embryons anormaux, donc de limiter les embryons surnuméraires, et, enfin, de diagnostiquer des patients n’ayant aucune chance de réussite lors d’une PMA, en vue de leur conseiller d’arrêter des tentatives inutiles. Elle éviterait des prises en charge coûteuses pour la Sécurité sociale » remarquent-ils. Aussi les praticiens plaident pour qu’avant même 2018, par le biais d’une proposition de loi, une telle évolution puisse être actée, avant que d’autres modifications ne soient également discutées (telle l’auto conservation par les femmes de leurs ovocytes, en dehors des situations pathologiques). Pas sûr que dans un contexte pré-électoral, le gouvernement accepte de soutenir une proposition susceptible d’être l’objet de controverses éthiques… les initiateurs de ce type de polémiques ne s’arrêtant guère à l’observation du caractère totalement absurde de repousser à quelques semaines des analyses génétiques dûment autorisées.

Aurélie Haroche