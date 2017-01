Nouvelle déception concernant l’immunothérapie passive anti-amyloïde contre la maladie d’Alzheimer

Le solanezumab, un des anticorps monoclonaux les plus prometteurs contre la maladie d’Alzheimer (MA), n’atteint pas son objectif primaire de diminution du déclin cognitif mesuré par la sous-échelle cognitive ADAS-Cog14 dans l’essai clinique de phase III EXPEDITION 3 incluant pour la première fois uniquement des patients atteints de MA légère.

Anticorps monoclonal humanisé qui se lie à la partie centrale du peptide Aβ, le solanezumab reconnaît les monomères solubles, non fibrillaires, de Aβ. Dans la MA légère à modérée, les précédents essais de phase III EXPEDITION 1 et 2, testant son efficacité versus placebo, n'avaient pas atteint leurs objectifs principaux, sur les critères de déclin cognitif et fonctionnel. Une analyse de sous-groupes a cependant révélé dans l’essai 1 un bénéfice du solanezumab à l’ADAS-cog11, à l’ADAS-cog14 et à l’échelle ADCS-ADI, observé uniquement chez les patients atteints de MA légère. Bien qu’aucune amélioration à l’ADAS-cog14 n’ait été observée chez ces patients dans l’essai 2, certaines données en faveur d’un effet du traitement encourageaient une intervention à un stade précoce de la maladie.

Pour sa part, l’essai EXPEDITION 3 a inclus 2 129 patients de 55 à 90 ans asymptomatiques, positifs pour l’accumulation de Aβ et ayant un score MMSE (Mini-Mental State Examination) de 20 à 26. Ils ont été traités pendant 80 semaines par du solanezumab (400 mg toutes les 4 semaines). A la semaine 80, les patients traités par le solanezumab ne présentaient pas de ralentissement significatif du déclin cognitif mesuré par l’ADAS-Cog14 par rapport aux patients traités par placebo (–11 %, p = 0,095).

Bien que ne parvenant pas à atteindre cet objectif primaire, l'étude montre une amélioration cohérente, quoique non statistiquement significative, de plusieurs paramètres cognitifs et fonctionnels, a indiqué le principal investigateur de l’essai, le Pr Lawrence Honig, directeur du Clinical Core of the Alzheimer's Disease Research Center à l’université Columbia (New York, NY). Ce dernier a présenté les résultats détaillés qui montrent notamment que les paramètres cliniques secondaires en faveur du solanezumab le sont cependant avec une faible amplitude de différence par rapport au placebo.

Comparativement aux patients traités par placebo, les patients sous solanezumab présentent un ralentissement du déclin cognitif de 13 %, mesuré par le Mini-Mental State Examination (MMSE), un ralentissement de 15 % du déclin des performances cognitives et fonctionnelles dans des domaines tels que la mémoire, l'orientation et les soins personnels à l'échelle d'évaluation de la démence clinique CDR-SB, et une amélioration du déclin des activités complexes de la vie (-14 % à l’ADCS-IADL). Une autre mesure fonctionnelle, l’échelle FAQ, n’indique pas de différence significative entre les patients traités par le solanezumab et les patients traités par placebo (réduction de 7 % de la baisse).

Concernant les biomarqueurs, les changements en Aβ plasmatique sont similaires à ceux observés dans les études antérieures (diminutions de Aβ40 libre et augmentation de Aβ40 total dans le LCR), avec des différences significatives entre traitement et placebo. Aucune différence significative de charge amyloïde mesurée par TEP n’est mise en évidence entre groupes traités et placebo.

Le pourcentage d’évènements indésirables sérieux est similaire dans les 2 groupes (16,6 % sous traitement et 18,9 %sous placebo, et l'incidence d’œdèmes vasogéniques (ARIA-E) est d'environ 0,1 % sous solanezumab contre 0,3 % sous placebo.

Le laboratoire ne poursuivra pas les soumissions réglementaires pour le solanezumab dans le traitement de la démence légère due à la MA et va continuer d’analyser les résultats avec la communauté scientifique extérieure. Que signifient ces résultats quant aux autres anticorps en développement ? Pas de réponse si ce n’est bien sûr la crainte qu’ils subissent le même échec malgré leurs mécanismes d’action différents. Certains y voient même l’échec de toute la stratégie anti-amyloïde poursuivie depuis des années. Au contraire, pour d’autres, comme le Pr Aisen, directeur fondateur de l’Alzheimer's Therapeutic Research Institute (Keck School of Medicine, University of Southern California, San Diego), ce serait une confirmation de l’hypothèse amyloïde. « Il s'agit d'une étude négative d'un traitement bénéfique. Je pense que l'effet du traitement sera plus grand à un stade plus précoce de la maladie » indique-t-il. D’autres études sont en cours sur le solanezumab, dans la MA prodromique (essai EXPEDITION-PRO) et en prévention de la MA clinique (essai A4 pour Anti-Amyloid Treatment in Asymptomatic Alzheimer's) et de la MA héréditaire (essai DIAN-TU - Dominantly Inherited Alzheimer’s Network Trial Unit).

Dominique Monnier