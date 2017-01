Nouvelles recommandations pour la prévention de l’endocardite : quel impact ?

Des études récentes ont remis en question l’efficacité d’une antibiothérapie systématique en prévention de l’endocardite aiguë. En conséquence, les recommandations de plusieurs instances internationales (American Heart Association guideline, 2007 ; National Institute for Health and Clinical Excellence [NICE] guideline, 2008 ; European Society of Cardiology guideline, 2009) n’ont préconisé la prophylaxie antibiotique qu’aux patients à haut risque et encore, seulement pour certaines procédures invasives.

On a donc analysé, dans le monde, la fréquence de l’endocardite aiguë avant et après ces modifications majeures des recommandations et on a pu constater que l’incidence de l’endocardite aiguë et le taux de sa mortalité variaient entre les pays. Jusqu’à ce jour, on ne disposait pas encore des données annuelles concernant l’endocardite aiguë en Allemagne.

Pour cette raison, Keller et coll. ont identifié, à partir du diagnostic de sortie établi selon la classification internationale des maladies (International Classification of Diseases, code I33) et de la base de données nationales allemande (Federal Statistical Office of Germany), 94 364 patients qui avaient été hospitalisés pour endocardite aiguë entre Janvier 2005 et Décembre 2014.

Augmentation de la prévalence de l’endocardite après 2009

Durant cette période de 10 ans, la prévalence annuelle moyenne de l’affection était de 11,6 pour 100 000 habitants. Cette prévalence annuelle a augmenté de façon continue ; d’abord légèrement entre2006 et 2010 (9,5 à 10,6 diagnostics d’endocardite aiguë pour 100 000 habitants) puis davantage entre 2011 et 2014 (11,1 à 14,4 diagnostics d’endocardite aiguë pour 100 000 habitants; régression linéaire : β2,9 ; intervalle de confiance 95 %[1,1 à 4,6] ; p = 0,006). La prévalence de l’endocardite aiguë était ainsi plus faible en Allemagne qu’aux Etats Unis mais plus élevée qu’en Angleterre.

Globalement, 15 995 patients (17 %) sont décédés durant leur séjour à l’hôpital. Une fois porté le diagnostic d’endocardite aiguë, la mortalité de l’affection est restée constante de 2005 à 2014.

En conclusion, la prévalence annuelle de l’endocardite aiguë a augmenté continuellement en Allemagne pendant la période étudiée (2005-2014). L’augmentation de cette prévalence a été plus prononcée à partir de 2009, date de la mise en pratique des nouvelles recommandations de la Société Européenne de Cardiologie concernant la prévention de l’endocardite aiguë.

Dr Robert Haïat