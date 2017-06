Occlusion d'une branche veineuse rétinienne, ne pas trop tergiverser pour introduire un anti-VEGF

• Chez les patients ayant de bonnes AV initiales (≥ 60 lettres) et traités par ranibizumab (avec ou sans laser), les gains d'AV sont significativement supérieurs aux gains documentés chez les patients traités par laser seul : modifications moyennes respectives de la meilleure acuité visuelle corrigée (BCVA) de +12,1 et +11,8 lettres versus +3,3 lettres.

Référence

Chaudhary V et coll. : 5 Pearls of Early Treatment in BRVO. Congrès annuel de l’ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology) (Baltimore) : 7-11 mai 2017.