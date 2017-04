OMS : un plan pour réduire de moitié les erreurs médicamenteuses

Paris, le jeudi 13 avril 2017 - A l’heure où l’on estime à 42 milliards de dollars le coût annuel des erreurs médicamenteuses dans le monde, soit 1 % de l’ensemble de dépenses de santé au niveau mondial, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d’inaugurer une nouvelle initiative mondiale dont l’objet est de réduire de 50 % les effets graves évitables des erreurs de médication dans tous les pays au cours de 5 prochaines années. L’organisation internationale précise que « rien qu’aux États-Unis d’Amérique, les erreurs médicamenteuses font au moins un mort par jour et causent des lésions chez 1,3 million de personnes chaque année ».

Si leur fréquence est à peu près la même dans tous les pays quel que soit leur niveau de revenu, l’impact des erreurs médicamenteuses est environ 2 fois supérieur en nombre d’années de vie en bonne santé perdues dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Baptisé « Défi mondial pour la sécurité des patients », ce programme a plusieurs objectifs : recueillir et consolider les données sur ce phénomène ; définir des moyens d’améliorer la façon dont les médicaments sont prescrits, distribués et consommés et sensibiliser les patients aux risques que présente le mauvais usage des médicaments.

Respecter les bonnes pratiques

Considérant que « toutes les erreurs médicamenteuses sont potentiellement évitables », l’OMS rappelle que leur origine est bien souvent la résultante de faiblesses inhérentes aux systèmes de santé qui entraînent des failles dans l’organisation et la coordination des soins, surtout lorsque les soignants sont nombreux à intervenir dans la prise en charge d’un patient. Ainsi, l’engorgement des services, le sous-effectif, la fatigue du personnel soignant, leur manque de formation ou encore la mauvaise information des patients sont autant de facteurs qui sont susceptibles d’influer négativement sur la prescription, la distribution, la consommation et le contrôle des médicaments.

Afin de sécuriser les soins, l’OMS appelle donc de ses vœux « une culture institutionnelle fondée sur le respect systématique des bonnes pratiques et l’absence de réprobation quand des erreurs sont commises ». Les mesures prévues par le Défi mondial s’articuleront autour de 4 axes : patients et public, professionnels de la santé, médicaments en tant que produits, systèmes et pratiques de médication. Pour ce faire, l’organisation entend donner des orientations et élaborer des stratégies, des plans et des aides « pour mettre la sécurité des patients au cœur du processus de médication dans toutes les structures de santé ».



Benoît Thelliez