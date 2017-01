On en sait un peu plus sur le programme santé d’Emmanuel Macron !

Nevers, le vendredi 13 janvier 2017 - Parfois raillé pour son manque de propositions concrètes, Emmanuel Macron, a avancé quelques éléments de son programme en matière de santé le 6 janvier dernier à l'occasion d’une visite à l’hôpital et d’un meeting à Nevers.

En matière de prévention, il propose de créer un service sanitaire de trois mois pour les étudiants en santé (médecine, pharmacie, dentaire, soins infirmiers) qui serait intégré dans leur cursus, et amènerait ces étudiants à mener des actions de prévention dans les écoles ou les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il concernera plus de 40 000 étudiants chaque année. Le candidat souhaite également parvenir, sans préciser comment, à une « génération sans tabac ».

Concernant la question épineuse de la rémunération des professionnels de santé il propose de la fonder davantage sur la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) et souhaite « évaluer » le tiers payant généralisé avant de prendre toute décision…

Pour ce qui est de la question des remboursements qui a été mis au centre de la campagne par le candidat LR, François Fillon, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se fixait comme « objectif » de faire prendre en charge à 100% d'ici 2022 l’optique, les prothèses dentaires et les prothèses auditives et qu’il était défavorable au déremboursement des « petits risques ». Il a également plaidé en faveur de la réintégration dans la liste des affections de longue durée de l'hypertension artérielle sévère afin qu’elle soit prise en charge à 100 %, en évaluant le coût de cette mesure à une dizaine de millions d'euros par an. Il s'est également élevé contre la suppression de l'aide médicale de l'Etat (AME).

Concernant le problème des déserts médicaux, il a jugé indispensable d’élargir le numerus clausus tout en estimant que cette mesure ne sera pas suffisante et a plaidé en faveur du doublement du nombre de maisons pluridisciplinaires de santé d'ici 2022 et du développement de la télémédecine. Emmanuel Macron a aussi annoncé qu'il comptait développer sur internet un portail d’informations regroupant des informations actualisées et fiables sur les pathologies, les médicaments, les services publics de santé…

FH