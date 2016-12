On peut avoir une cardiopathie congénitale et l’athérosclérose…

L’estimation du risque de développer une maladie cardiovasculaire (CV) d’origine athéromateuse est importante pour la prévention conduisant à inciter à une modification du style de vie voire éventuellement à un traitement.

A cet effet, la grille de risque de Framingham (Circulation, 1998; 97: 1837-1847) basée essentiellement sur l’appréciation des facteurs de risque (FDR) traditionnels (âge, genre, hypertension, tabagisme, diabète, taux des lipides) est largement validée et d’utilisation simple. Le score de Reynolds (JAMA, 2007; 297: 611-619) ajoute à cette grille la mesure d’une série de biomarqueurs. Plus récemment, l’American College of Cardiology (J Am Coll Cardiol., 2014; 63: 2889-2934) a préconisé l’emploi d’un nouveau référentiel de risque (Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk Estimator) avant de décider d’initier un traitement par statine.

Or, ces trois modèles de risque sont essentiellement appliqués à la population générale ; ils ne sont guère ou pas utilisés dans des populations particulières notamment celles des patients qui ont une cardiopathie congénitale alors même qu’ils sont nombreux et potentiellement exposés, eux aussi, à la survenue d’une maladie CV.

C’est ce qui a conduit Lui et coll. à tenter d’établir quels étaient les FDR et le risque à 10 ans (et à plus long cours, la vie durant) d’une population de patients présentant une cardiopathie congénitale de complexité moyenne ou sévère ; pour ce faire, ils ont utilisé les trois scores de risque validés, à savoir ceux de Framingham, de Reynolds et de l’American College of Cardiology.

Risque faible à dix ans mais plus élevé à long terme

L’analyse a porté sur les données cliniques complètes et le suivi de 178 patients (âge moyen : 37,1 ± 12,6 ans ; hommes : 51 %). La cardiopathie congénitale la plus fréquente était la tétralogie de Fallot (26 % des cas), suivie par la transposition des gros vaisseaux (20 %) et le ventricule unique ayant bénéficié d’une intervention de Fontan (15 %). Au moins un FDR modifiable était présent chez 70 % des patients et notamment surcharge pondérale/obésité (53 % des cas) et hypertension artérielle (24 % des cas).

On disposait des données biologiques chez 103 des 178 patients. Les taux de chacun des paramètres suivants (hémoglobine glyquée, CRP ultra-sensible [high-sensitivity C-reactive protein] et HDL [hig hdensity lipoprotein] étaient élevés chez environ 30 % des patients.

En utilisant les trois scores prédictifs sus-cités, il s’est avéré que le risque de survenue d’une maladie CV à 10 ans était faible : en effet, au moins 90 % des patients avaient un risque < 10 % ; en revanche, le risque moyen de survenue d’une maladie CV à plus long terme, dans le courant d’une vie s’élevait à 36 %.

En conclusion, la prévalence des FDR CV est élevée chez les patients porteurs d’une cardiopathie congénitale. Les scores d’estimation du risque de survenue d’une maladie CV suggèrent qu’en vieillissant, cette population est particulièrement exposéeà l’installation d’une maladie CV athéromateuse. En conséquence, les patients porteurs d’une cardiopathie congénitale devraient être régulièrement évalués et incités à corriger leurs éventuels FDR CV modifiables.

Dr Robert Haïat