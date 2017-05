On peut avoir une hyponatrémie sous sulfaméthoxazole – triméthoprime

L’administration de doses élevées de SMX-TMP est associée, dans cette étude rétrospective, à une hyponatrémie qui s’avère fréquente (72,3 %), modérée et fugace, sans conséquences cliniques. Il s’agit donc plus d’une curiosité biologique que d’un évènement indésirable cliniquement significatif. La confirmation que l’analogie de structure chimique entre le TMX et l’amiloride se traduit par un effet natriurétique discret mais mesurable.

Une étude rétrospective monocentrique a inclus 235 patients hospitalisés qui ont tous reçu des doses élevées de SMX-TMP en raison d’infections diverses, ceci entre janvier 2012 et juillet 2014. Les critères de non inclusion étaient les suivants : insuffisance cardiaque congestive, cirrhose, hyponatrémie à l’état basal, débit de filtration glomérulaire estimé < 30 ml/min/1,73 m2 ou encore exposition à des médicaments susceptibles de perturber l’équilibre hydro-électrolytique. L’objectif de cette étude était effectivement d’estimer la fréquence de l’hyponatrémie définie par un taux sérique de Na+ < 136 mEq/l.

