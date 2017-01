On pourrait intégrer les scores de risque de fracture ostéoporotique dans les logiciels médicaux

Le coût engendré par les fractures ostéoporotiques dans le système de soin est amené à augmenter, avec l’allongement de la durée de vie. Le risque de fracture du col du fémur est en effet multiplié par 30 entre 50 ans et 90 ans. Ceci peut toutefois être prévenu par le dépistage précoce des personnes à haut risque. La densitométrie osseuse est un moyen de dépistage, mais sa sensibilité est limitée et plus de la moitié des fractures ostéoporotiques surviennent chez des femmes dont le T-score ne les classe pas dans les critères d’ostéoporose (T score < - 2,5).

Des scores sous utilisés

Plusieurs outils ont été élaborés pour identifier les personnes à risque. Les plus connus sont l’index fracturaire FRAX de l’OMS, le nomogramme de Garvan et le QFracture, tous trois d’accès libre en ligne. Selon certains travaux, ces outils seraient sous-utilisés.

Tous ont été développés dans des contextes différents et leurs performances relatives ne sont pas très bien évaluées. Une étude parue récemment dans le British Medical Journal apporte un éclairage sur ce point. Pour valider les 3 outils, les auteurs ont réalisé une étude de cohorte incluant plus de 1 million de personnes âgées de 50 à 90 ans. Les données des patients ayant présenté une fracture ostéoporotique (FRAX et QFracture) ou une fracture du col du fémur (pour les 3 scores) entre 2010 et 2014 ont été comparées à la probabilité de fracture établie rétrospectivement pour l’année 2010.

Une alerte lorsque le seuil est atteint

Sur 5 ans, le taux de fracture du col du fémur est de 2,7 % et celui de fracture ostéoporotique sévère de 7,7 %. Le FRAX et le QFracture font preuve de bonnes performances pour prédire le risque de fracture du col fémoral, avec un très léger avantage pour le second. Le nomogramme de Garvan est un peu moins performant. Les analyses de validation donnent un score de prédiction d’une fracture du col du fémur de 88 % pour le score QFracture, 81,9 % pour le FRAX et 71,2 % pour le Garvan. Les performances du FRAX et du QFracture sont toutefois un peu moins bonnes pour prévoir le risque des autres fractures ostéoporotiques graves.

Les auteurs préconisent l’intégration de ces outils dans les logiciels médicaux, avec une inclusion des données et un calcul automatiques. Une alerte avertirait alors le praticien dès que le score atteindrait le seuil de risque.

Dr Roseline Péluchon