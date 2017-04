One Health : du concept aux actions opérationnelles

« One Health » est d’abord un concept qui insiste sur les liens entre la santé humaine, animale et environnementale, ainsi que la nécessité d’une communication et d’une collaboration interdisciplinaires pour aborder les questions de santé, notamment les zoonoses émergentes, les impacts du changement climatique et le lien homme-animal. Il est basé sur l’observation que la plupart des maladies infectieuses humaines émergentes sont d’origine animale. Les facteurs d’émergence sont analysés sous la triple influence de caractéristiques i) des animaux réservoirs le plus souvent sauvages (distribution géographique, dynamique de

population, comportement, permissivité aux agents pathogènes) ; ii) des hommes ou des espèces domestiques cibles (comportements, voyages, mondialisation des échanges commerciaux) ; et iii) de l’environnement (caractéristiques climatiques et ses évolutions).

Des combinaisons variées de ces déterminants définissent des facteurs d’exposition qui peuvent permettre à certains pathogènes de franchir la barrière d’espèce. La plupart de ces franchissements restent ponctuels et occultes, à moins qu’une adaptation ne se fasse,

permettant une transmission interhumaine et/ou entre animaux domestiques. Les infections sont généralement silencieuses dans les réservoirs sauvages alors qu’elles sont cliniquement patentes chez les espèces domestiques et l’homme, ce qui conduit à une compréhension de « One Health » comme élargie aux infections inapparentes, et une typologie commune aux infections humaines et à celles des animaux domestiques.

L’ensemble des connaissances développées au cours de programmes de recherche habituellement coopératifs permettent de proposer des actions cohérentes et coordonnées listées ci-dessous :

1> Efforts éducatifs conjoints entre les facultés de médecine humaine, de médecine vétérinaire et les écoles de santé publique et d’environnement ;

2> Efforts communs de communication dans des revues, lors de conférences et par le biais de réseaux de santé ;

3> Efforts conjoints dans le domaine du soin grâce au diagnostic, au traitement et à la prévention de la transmission de maladies à partir des réservoirs sauvages vers l’homme ou l’animal domestique ;

4> Surveillance et contrôle des transmissions interspécifiques en santé publique ;

5> Efforts conjoints de recherche pour une meilleure compréhension des mécanismes de transmission interspécifique ;

6> Efforts conjoints de recherche pour l’élaboration et l’évaluation de nouvelles méthodes de diagnostic, de médicaments et de vaccins pour la prévention et la lutte contre ces maladies ;

7> Efforts conjoints pour informer et éduquer les dirigeants politiques et le secteur public par des publications adaptées.

One Health est aussi un engagement international, initié par la Wildlife Conservation Society (WCS), auquel se sont associés la FAO, l’OMS, l’OIE, l’Unicef, l’UN System Influenza Coordination et la Banque Mondiale. Il définit une gouvernance des actions mondiales de lutte contre les risques sanitaires aux interfaces homme-animal environnement, et vise des objectifs de partage des responsabilités et de coordination.

Dès 2004, les principes dit de Manhattan « One World, One Health » ont été définis : « Ce n’est qu’en détruisant les barrières entre les organismes, les individus, les spécialités et les secteurs d’activité que nous pouvons libérer l’innovation et l’expertise nécessaires pour relever les nombreux défis graves pour la santé des personnes, des animaux domestiques et de la faune et pour l’intégrité des écosystèmes ».

La coordination mondiale qui s’en est suivie est assurée par la FAO, l’OIE et l’OMS, qui ont élaboré en 2010 un document décrivant leurs domaines d’intervention et de responsabilités. Cette alliance « Tripartite » est animée par un Secrétariat tournant (l’OIE en 2017) avec le soutien du réseau d’experts des 3 organisations, (laboratoires de référence et centres collaborateurs). Des liens sont établis avec d’autres dispositifs, tels que le programme OIE-PVS (outil d’évaluation des performances des Services vétérinaires), le système tripartite FAO-OIE-OMS mondial d’alerte précoce et d’intervention pour les maladies animales majeures, dont les zoonoses (GLEWS+). L’objectif premier de GLEWS + est de détecter rapidement les évènements d’importance pour la santé humaine ou animale afin d’en évaluer les risques, puis d’en informer les décideurs concernés pour déterminer les mesures de contrôle appropriées. En conclusion, ce concept « One Health » a été déterminant pour le rapprochement des

Pr Marc Eloit, Virologie, École Nationale Vétérinaire d’Alfort. Institut Pasteur, Laboratoire de Découverte de Pathogènes, Unité de Biologie des Infections