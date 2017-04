Ordre infirmier : bientôt l’inscription automatique !

Paris, le mercredi 12 avril 217 - Le Conseil d’État pourrait bien avoir mis fin à une bisbille de près de 10 ans entre les infirmiers et leur Ordre tant décrié…

Quand le Conseil d’Etat rappelle au gouvernement…qu’il doit appliquer la loi !

La haute juridiction a rendu une décision sur l’inscription automatique des infirmiers à leur Ordre national (ONI) suite à un recours en référé de ce dernier. Il faisait valoir, alors qu’il est prévu depuis 2009 par la loi que « nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre » et que ce dernier dispose d’« un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées » et que ce fichier peut être « utilisé pour procéder, dans les conditions fixées par décret, à l’inscription autonomique des infirmiers au tableau tenu par l’Ordre », qu’aucun gouvernement n’a publié de texte d’application ad hoc. Cette omission a eu pour conséquence que, seuls un peu plus de 100 000 infirmiers salariés sur 500 000 sont inscrits au tableau de l'Ordre, ce qui rend « très difficile l'exercice par l'Ordre d'un nombre important de ses missions ».

Le juge des référés du Conseil d’État, dans son ordonnance a considéré que « l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’impliquent nécessairement l’application de la loi » et estime d’ailleurs qu’au sujet de l’inscription « automatique », ce délai est « expiré ». Il juge en outre que si le défaut d’inscription à l’Ordre est le fait des infirmiers eux-mêmes, le nombre et la proportion d’infirmiers salariés non-inscrits « ne peut résulter que de l’absence de mise en œuvre des dispositions adoptées par le législateur en 2009 qui ont pour but de faciliter les inscriptions ».

L’ONI est satisfait…les syndicats moins !

Suite à cette décision, le ministère de la Santé a indiqué à l’ONI que le travail pour la rédaction d’un texte s’engageait, et qu’il saisira, d’un projet de décret d’application, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le Haut conseil des professions paramédicales (HCPP), dans un délai de trois mois.

Karim Mameri, secrétaire général de l’Ordre s’est dit satisfait de cette décision, bien qu’il explique « nous ne sommes pas pressés (…) car nous voulons convaincre de l’utilité de l’Ordre ».

D’ailleurs, cette inscription automatique ne devrait pas avoir de valeur définitive, ainsi, celle-ci devra, pour être valide, s’accompagner d’un engagement à respecter le code de déontologie.

Karim Memeri estime également que la transmission automatique de la liste des infirmiers travaillant dans les établissements permettra de « faciliter la mise en œuvre du répertoire partagé des professionnels de Santé (RPPS) qui remplacera le numéro ordinal et le numéro Adeli », ce qui fera de l’ONI un « guichet unique ».

Premier syndicat à s’être manifesté dans la presse, la CFDT, par la voix de son délégué à l'hôpital Sainte-Marie de Rodez, rappelle que pour beaucoup de professionnels « l'Ordre ne sert à rien » et qu’ils se refusent à « payer pour travailler » !



Frédéric Haroche