Orwell et la concertation sur la vaccination

Paris, le samedi 10 décembre 2016 – Il faut se souvenir comment ceux qui se montrent très vigilants en ce qui concerne la lutte contre les "conflits d’intérêt", comment ceux qui ont une idée très noble de la démocratie participative ont applaudi presque sans nuance aux résultats de la concertation lancée sur le dépistage du cancer du sein. Le rapport présenté en octobre a été loué pour sa connaissance du sujet, pour son refus de céder aux pressions politiques, pour sa transparence. Pourtant, ce texte est loin d’être une reprise fidèle des opinions émises par les jurys de citoyens et de professionnels de santé qui avaient été constitués pour animer cette contestation. Les conclusions finales de la concertation s’éloignent sur de nombreux points des idées émises par ces instances. Nul n’a pourtant jugé que le rapport final niait l’apport de cette consultation. On a applaudit des conclusions appelant à une refonte en profondeur du dépistage systématique, bien que cette dernière sera nécessairement complexe et pourrait avoir des conséquences pour certaines patientes isolées du système.

Des approches similaires

Quelques mois plus tard, la conclusion d’une autre concertation, conduite dans des conditions assez proches est attaquée de toute part. Dans le cas de la concertation sur les vaccins, c’est comme pour le cancer du sein, le climat polémique qui a incité les pouvoirs publics à lancer un travail de consultation en profondeur sur le sujet, même si en l’espèce la controverse était moins scientifique que politique. Ainsi, de la même manière que ce qui avait été mis en place à propos du dépistage du cancer du sein, un jury citoyen, un jury de professionnels de santé et un espace participatif libre ont été mis en place. Des enquêtes ont été pareillement conduites. Et un collège de personnalités représentant l’ensemble des acteurs concernés a été chargé d’établir la synthèse.

Des réceptions opposées

Dans le cas du cancer du sein, le travail de ce collège a été jugé remarquable. On a admiré comment il avait su s’émanciper des enjeux complexes, des affects divers pour établir une recommandation qui nécessairement heurterait la ligne des pouvoirs publics. Face aux vaccins, le travail effectué a été jugé partial, imparfait, superficiel, même si la recommandation finale, le fait de renforcer et d’élargir l’obligation vaccinale, est probablement loin également de s’inscrire dans les projets d’un ministère certainement soucieux de limiter les sujets de tension actuellement.

Echec complet

Les critiques ont été nombreuses et virulentes. Sur le site du Formindep, relayé par le journaliste et médecin Jean-Yves Nau sur son blog, Anne Chailleu (qui n’est pas professionnel de santé) a ainsi établi un rapport entre 1984 de George Orwell et la concertation sur la vaccination. Au-delà de ce parallèle, Anne Chailleu est sans nuance : « La concertation sur les vaccins, dont la feuille de route était de relever le niveau de confiance dans les vaccins et le taux de couverture vaccinale, s’avère un échec complet. Le rapport final est un exemple de médiocrité intellectuelle, de déontologie approximative, de transparence douteuse, et sa rédaction est la négation d’un exercice démocratique. Avec de tels défenseurs, la vaccination n’a hélas pas besoin d’ennemis » juge Anne Chailleu.

Des experts jugés être aussi peu scientifiques que les anti vaccins

Cette dénonciation s’appuie sur trois failles majeures. D’abord, l’auteur évoque un « fiasco déontologique ». Ces critiques visent notamment les liens d’intérêts entre certains membres de la concertation et l’industrie pharmaceutique. Anne Chailleu dénonce des déclarations imparfaites et s’irrite qu’Alain Fisher ait pu considérer que la loi ne s’appliquait pas à ce type de commission. Peut-être plus grave encore, pour ceux tout au moins qui pourraient juger impossible et utopique d’exiger de tous les experts une absence totale de liens avec certaines industries, Anne Chailleu estime que la concertation est un « fiasco scientifique ». « Pour rétablir la confiance, il faut (…) des recommandations vaccinales fondées sur les preuves scientifiques, élaborées selon une méthodologie rigoureuse, et non plus sur l’avis personnel de quelques experts. (…) Hélas, la commission n’abordera jamais cette question de l’élaboration scientifique des recommandations vaccinales. Plus généralement, le verbatim des auditions indique que cette concertation n’a jamais vraiment dépassé le niveau scientifique d’une discussion mondaine » assure-t-elle allant même jusqu’à ajouter : « Les mouvements anti-vaccinaux se placent sur un terrain para-scientifique voire anti-scientifique. Il est regrettable de voir cette concertation s’affranchir à son tour des preuves scientifiques, pour reposer sur des injonctions morales ou des arguments d’autorité ». Il semble que quelques phrases du rapport n’aient pas suffit à rassurer Anne Chailleu sur la volonté des membres de la concertation. « La recherche de la transparence concerne tous les éléments qui conduisent à l’élaboration de la politique vaccinale » écrivent par exemple les membres du collège qui ajoutent par ailleurs : « La transparence implique aussi la diffusion des informations scientifiques sur la vaccination (bénéfices, risques...),même lorsque celles-ci sont sujettes à controverse ». Le fait que les auteurs se réfèrent constamment aux données scientifiques pour écarter telle ou telle rumeur ayant miné la confiance dans les vaccinations ne paraît guère plus conforter Anne Chailleu.

Trahison

Cette dernière enfin déplore un « fiasco démocratique ». Elle s’élève ici contre le fait que les contributions des « 10 000 citoyens » aient été ignorées, bien que certaines suggestions du rapport (comme le fait d’intégrer davantage l’ensemble des professionnels de santé dans la politique vaccinale) se fassent écho des opinions exprimées. Anne Chailleu estime enfin que la concertation est une « trahison » vis-à-vis des jurys de citoyens et de professionnels de santé.

La liberté, c’est l’esclavage

La charge est sans nuance, pas nécessairement systématiquement étayée et pas toujours parfaitement en ligne avec les règles du jeu (assez mal définies il est vrai) de la concertation. On ne pourrait, à la manière de Jean-Yves Nau, ne retenir que la critique d’Anne Chailleu convoquant Orwell pour relire le communiqué du Collectif inter-associatif des associations de santé (CISS) à propos du résultat de la concertation. Dans ce texte, le Collectif soutient que : « La recommandation retenue par le Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination (…) répond à l’impératif de santé publique comme à la volonté d’autonomisation du choix revendiquée par les usagers/citoyens ». Ainsi, une obligation devient une façon d’autonomiser le choix. Pour Anne Chailleu et Jean-Yves Nau, on ne peut ici que convoquer le « La guerre, c’est la paix, La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force » de George Orwell. Une analyse littéraire peut-être plus pertinente que d’autres remarques.

Aurélie Haroche