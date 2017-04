Otite moyenne chronique : le diamètre de la trompe d’Eustache en cause ?

L’otite moyenne chronique (OMC) est classiquement attribuée à la conjonction de facteurs multiples qui interagissent probablement entre eux selon des schémas pathogéniques hypothétiques et difficiles à établir. L’entité anatomo-clinique est fort complexe et ses formes cliniques à la fois nombreuses et déroutantes. La part de l’inflammation chronique est certaine, mais celle-ci fluctue dans le temps, avec des phases actives et silencieuses de l’OMC. Parmi les facteurs supposés être en cause, figurent notamment le fonctionnement de la trompe d’Eustache et les variantes anatomiques individuelles, mais aussi la qualité des fibres du tympan, une éventuelle inflammation à distance tout autant que les agressions de l’environnement, tant physiques que chimiques et infectieuses. L’oreille moyenne est indubitablement un carrefour immunologique en même temps qu’un écosystème particulier à bien des égards.

Le diamètre de la trompe d’Eustache pourrait-il contribuer, au moins partiellement, à la physiopathologie de l’OMC ? C’est ce que suggèrent les résultats d’une étude transversale dans laquelle ont été inclus 232 patients (dont 49 % d’hommes) tous atteints de cette pathologie. Une exploration tomodensitométrique précise a visualisé les connexions entre les segments fibrocartilagineux et osseux de la trompe d’Eustache sur les coupes axiales. Cet examen en haute résolution a ainsi permis de mesurer son diamètre au niveau de l’oreille malade et de l’oreille saine, l’OMC étant unilatérale chez tous les patients de l’étude. La comparaison des deux groupes d’oreilles ainsi définis a mis en évidence une différence significative (p < 0,01) quant au diamètre de la trompe d’Eustache qui s’est avéré plus petit en cas d’OMC, soit 1788 ± 0,5306 mm versus 1 947 ± 0,5247 mm dans l’autre cas de figure.

En bref, l’OMC serait en partie la conséquence d’un dysfonctionnement de la trompe d’Eustache dont la base serait une diminution de son diamètre. Cette anomalie doit-elle être recherchée systématiquement sur une exploration tomodensitométrique de la région temporale effectuée dans le cadre du bilan de l’OMC ? C’est ce que recommandent les auteurs, mais il convient au préalable de confirmer les résultats de cette étude sur une plus grande échelle, leur reproductibilité étant nécessaire pour confirmer (ou infirmer) ce qui reste, pour l’instant, une hypothèse.

Dr Philippe Tellier