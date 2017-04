Où la petite pilule bleue augmente la quantité de liquide amniotique

L'oligoamnios complique 3 à 5 % des grossesses et peut être secondaire à une rupture des membranes, une insuffisance placentaire, des anomalies congénitales, un terme dépassé, etc. Il est idiopathique dans de nombreux cas.

Le citrate de sildénafil (Viagra®, Vizarsin®, Revatio®) est un inhibiteur de la phosphodiestérase de type V, connu surtout comme un traitement médicamenteux de la dysfonction érectile, grâce à ses propriétés vasodilatarices.

Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'efficacité du citrate de sildénafil en cas d'oligoamnios défini par un index de liquide amniotique inférieur à 5 cm sans cause maternelle ou fœtale et avec une croissance fœtale normale.

Menée par une équipe égyptienne, il s'agit d'une étude randomisée ayant inclus les femmes enceintes, avec grossesse unique d'au moins 30 semaines d'aménorrhée, chez lesquelles un oligoamnios idiopathique était découvert lors d'une échographie de routine.

Toutes ont reçu une hydratation par une perfusion intraveineuse de 2 litres de solution isotonique, certaines étant traitées en plus par du citrate de sildénafil par voie orale (25 mg toutes les 8 heures). Toutes les femmes étaient ensuite invitées à boire au moins deux litres par jour et, pour celles incluses dans le bras sildénafil, à poursuivre le traitement jusqu'à l'accouchement.

Le résultat principal de l'étude portait sur la quantité de liquide amniotique après six semaines de traitement ou, si l'accouchement se produisait avant, la quantité de liquide lors de celui-ci. Les résultats secondaires concernaient la durée de la grossesse, le mode d'accouchement et l'issue néonatale (poids de naissance, score d'Apgar, pH et admission en soins intensifs).

L'évolution serait plus favorable avec le sildénafil

Entre février 2015 et avril 2016, 166 femmes ont été retenues pour l'analyse après randomisation : 82 dans le groupe recevant le citrate de sildénafil en plus de l'hydratation et 84 dans le groupe ne recevant que l'hydratation. Les caractéristiques de base étaient similaires dans les deux groupes.

La quantité de liquide amniotique était plus élevée dans le groupe recevant du citrate de sildénafil (11,5 contre 5,4 cm, p = 0,02). L'accouchement dans ce groupe est survenu plus tard (38,3 semaines d'aménorrhée contre 36,0, p = 0,001), avec un taux plus faible de césariennes (28 % contre 73 %) et des admissions des nouveau-nés moins fréquentes en soins intensifs (11 % contre 41 %, p = 0,001).

Aucun effet secondaire spécifique à la prise de sidénafil n'a été mis en évidence.

Les auteurs concluent que la prise de citrate de sidénafil peut contribuer à augmenter le volume de liquide amniotique en cas d'oligoamnios.

Peut-être serait-il prudent d'attendre avant de mettre ce traitement en œuvre, pour affirmer l'absence d'effets indésirables chez le fœtus, mieux comprendre le mécanisme physiologique et confirmer l'efficacité de ce traitement.

Dr Charles Vangeenderhuysen