Où le cours de la dépression varie en fonction du volume de l’hippocampe

Certaines anomalies neurobiologiques, en particulier une atrophie de l’hippocampe, ont été observées avec une fréquence plus importante dans les dépressions affectant les personnes âgées.

Exploitant les données d’une étude prospective de cohorte (SMART)[1] destinée à examiner l’association entre modifications cérébrales, dépression, vulnérabilité psychosociale et facteurs de stress, une équipe des Pays-Bas a recherché un lien éventuel entre le volume de l’hippocampe, le volume global du cerveau, et l’évolution d’une symptomatologie dépressive (après ajustement pour l’âge, le sexe, le niveau d’éducation et le volume intracrânien).

D’une durée de huit années, cette étude concerne 636 participants (âge moyen 62 ans ± 10 ans) : suivis pour une affection vasculaire, ils ont notamment été examinés en imagerie par résonance magnétique (IRM 1,5 Tesla) et ont renseigné deux fois par an un Questionnaire de Santé en 9 points (Patient Health Questionnaire (PHQ-9)[2]. Les auteurs observent un score moyen de 2,8 ± 3,5 au PHQ-9 et constatent une association significative entre des volumes plus réduits de l’hippocampe et une majoration des symptômes dépressifs, alors que des volumes plus importants de l’hippocampe sont au contraire associés à une régression des troubles dépressifs (p=0,07). Quant au volume cérébral total, sa diminution est « associée à des niveaux systématiquement plus élevés de symptômes dépressifs, mais pas à un changement dans leur évolution (p = 0,45). »

En résumé, ce suivi durant huit années révèle qu’une réduction du volume de l’hippocampe (mais non une baisse du volume global du cerveau) est associée à une dégradation de la symptomatologie dépressive.

[1] Second Manifestations of Arterial Disease-Memory, Depression and Aging (SMART-Medea) study: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10608355

[2] http://www.phqscreeners.com/sites/g/files/g10016261/f/201412/PHQ9_French%20for%20France.pdf & http://www.gmfumaria.org/wp-content/uploads/2015/04/PHQ-9-franc%CC%A7ais-et-anglais.pdf

Dr Alain Cohen