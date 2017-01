Où l’on casse du sucre sur le dos des urgentistes

Au cours des 20 dernières années, le nombre d’Américains diabétiques a triplé : 21 millions de personnes en 2011 (6,7 % de la population), soit de la matière à générer quelques millions d’hyper et d’hypoglycémies annuelles.

Tout simplement mieux connaître l’hypoglycémie aux Urgences, rechercher les caractéristiques des hypoglycémies réfractaires qui requièrent un traitement additionnel pour maintenir une glycémie ≥ 80 mg/dL et des hypoglycémies récurrentes qui retombent en dessous de 50 mg/dL, tels ont été les objectifs d’une étude rétrospective menée sur 244 patients adultes admis entre janvier 2011 et juillet 2015 avec une hypoglycémie inférieure à 50 mg/dL, dans un service d’Urgences universitaire nord américain. Age moyen 59 ± 18, 7 ans ; poids 85 ± 24,3 kg, 49 % de femmes, 73 % de diabétiques connus, 44,3 % d’insuffisants rénaux chroniques, 34,4 % de patients avec une infection active et 76,6 % ingurgitant un médicament générateur d’hypoglycémie : antidiabétiques, IEC, ß-bloquants, quinolones, salicylés, disopyramide, chloroquine.

Des pratiques en sucre mouillé

Les glycémies des 124 patients (51 %) admis via la filière des urgences pré hospitalières et ayant parfois déjà été « resucrés » avant leur admission, ont été (ré)évaluées plus rapidement aux Urgences (délai médian 25 minutes ; écart interquartile [EI], 10-40 minutes) que celles des patients s’y présentant par leur propres moyens (délai médian 43 minutes ; EI 17-95 minutes; P = 0,0018).

Parmi les 174 patients ayant une glycémie initiale < 50 mg/dL, 108 (62,1 %) ont été traités par du glucose IV (25 g en moyenne, écarts 12,5-75 g) ou du glucagon IM et d’autres l’ont été per os, avec un délai médian global de mise en route du traitement de 12 minutes après diagnostic de l’hypoglycémie (EI 6-27,8 minutes). Mais ô surprise salée, 21 (12 %) d’entre eux n’ont reçu ni traitement, ni nourriture ! Sans surprise, le « resucrage » a été plus rapide après dosage de la glycémie sur bandelette au chevet du patient, qu’après dosage sanguin par le laboratoire (11 [EI 6-23,5] minutes vs 25 [IQR, 10,75-42,5] minutes, respectivement ; P =0,015).

En moyenne, après le « resucrage », le premier contrôle glycémique a été pratiqué au bout de 22 (EI 8-44) minutes en moyenne.

Un bon tiers d’hypoglycémies réfractaires ou récurrentes

Des hypoglycémies réfractaires ou récurrentes ont été observées chez 30,3 % des patients. Les glycémies initiales des patients ayant secondairement développé une hypoglycémie réfractaire ou récurrente ne différaient pas significativement de celles des autres (35,1 ± 9,8 vs 37,6 ± 10,2 mg/dL, P =0.079). Les patients en hypoglycémie récurrente ont reçu moins de perfusions contenant du glucose IV que ceux en hypoglycémie réfractaire (P = 0,028), ce qui peut rendre compte… des récurrences ! Enfin, l’infection a été la seule caractéristique associée aux hypoglycémies réfractaires ou récurrentes (P = 0,021).

La bonne médecine est faite de 1 000 petites choses

En dépit de son caractère rétrospectif et du fait que l’échantillon initialement prévu (n=385) pour un intervalle de confiance à 95 % n’ait pas été atteint, générant ainsi un manque de puissance statistique, les auteurs de cette courageuse introspection pur sucre nous rappellent à la brutale réalité des mille petites choses mal faites en médecine.

En effet, il convient de s’attendre à ce que la correction initiale d’une hypoglycémie aux Urgences soit oubliée une fois sur 10, qu’elle puisse être diagnostiquée tardivement en l’absence du réflexe spinal de base qui commande de pratiquer un « dextro » systématique, qu’elle récidive dans un tiers des cas surtout si la perfusion de base omet d’apporter du sucre et que les hypoglycémies réfractaires ou récurrentes peuvent cacher un sepsis.

Dr Bernard-Alex Gaüzère