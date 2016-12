Où l’on recherche des signes biologiques dans les épisodes maniaques

The European Journal of Psychiatry présente une étude rétrospective réalisée à Edirne (en Turquie) portant sur des données collectées entre 2004 et 2014 auprès de 133 patients admis en clinique psychiatrique pour des épisodes maniaques (ratio hommes /femmes proche de 1, âge moyen environ 40 ans). Objectif des auteurs : examiner l’association de l’état maniaque avec des anomalies objectives de certains paramètres biologiques : hémodilution, altération des fonctions thyroïdiennes, indices d’inflammation... À cette fin, les bilans sanguins et thyroïdiens des intéressés ont été comparés, durant leur hospitalisation lors d’un épisode maniaque, et une année plus tard, après la normalisation effective de l’humeur (euthymie).

Signes inflammatoires, hémodilution, T 4 élevée, TSH basse

Pour l’ensemble des paramètres étudiés, les auteurs observent effectivement des « différences significatives » entre les valeurs ainsi recueillies en phase maniaque, puis d’euthymie. Par comparaison aux périodes d’euthymie, il existe pendant les épisodes maniaques une majoration des signes inflammatoires (suggérée notamment par la modification des rapports neutrophiles /lymphocytes et plaquettes /lymphocytes), une tendance à l’hémodilution (évoquée devant une baisse de l’hémoglobine, de l’hématocrite, et du taux de protéines totales du sang, en particulier une hypoalbuminémie), un niveau plus élevé de l’hormone thyroïdienne T 4 (thyroxine), mais plus faible de l’hormone antéhypophysaire thyréostimuline (TSH).

Une piste pour le suivi

Les auteurs estiment que cette étude corrobore l’hypothèse d’une association des épisodes maniaques à des phénomènes inflammatoires larvés, et à un contexte d’hémodilution et d’anomalies des fonctions thyroïdiennes. Elle offre aussi de nouvelles « hypothèses de causalité à tester dans des investigations futures » (présence d’une composante inflammatoire ou/et thyroïdienne dans les dysfonctionnements thymiques ?). Et concrètement, dès à présent, une nouvelle piste de surveillance (hématologique et biochimique) du sujet maniaque (ou bipolaire), susceptible de déboucher sur de « meilleures évaluations pronostiques et d’aider à déterminer d’autres options de traitement systémique » (en corrigeant les anomalies biologiques ou/et endocriniennes constatées).

Dr Alain Cohen