Où l’on reparle (en anglais) de l’hégémonie de la langue anglaise

Paris, le samedi 14 janvier 2017 – Point de salut aujourd’hui pour les chercheurs qui ne manient pas la langue anglaise. En amont, ils ne seront pas armés pour comprendre les travaux de leurs pairs. En aval, ils seront privés du meilleur des outils pour faire connaître leurs travaux. Cette appréciation de la situation est si communément partagée qu’elle néglige le fait qu’un nombre non marginal de publications scientifiques est réalisé dans d’autres langues que celle de Shakespeare.

Un tiers des travaux sur la biodiversité ne paraissent pas en anglais

C’est ce que rappelle (en anglais, mais avec un résumé traduit en espagnol, portugais, chinois, japonais et français !) une étude conduite par l’équipe de Tatsuya Amano professeur de l’Université de Cambridge qui vient d’être publiée dans la revue Plos Biology. Ces chercheurs ont pu observer que sur 75 000 études publiées sur la conservation de la biodiversité diffusées en 2014, un tiers n’ont pas été écrites en anglais mais dans seize autres langues. Quelques 12,6 % des travaux étaient rédigés en espagnol, 10,3 % en portugais, 6 % en chinois et encore 3 % dans la langue de Molière. Cette proportion importante (qui pourrait cependant varier en fonction des disciplines) laisse craindre qu’une part importante de la production de la recherche mondiale soit fréquemment ignorée. En effet, non contents de pas être présentés en anglais, la moitié des travaux ne comportaient aucun mot clé susceptible de les identifier par un lecteur anglophone.

Mieux accueillir la diversité linguistique

Pour les auteurs, ces constatations invitent à une réflexion sur l’hégémonie de la langue anglaise dans les recherches scientifiques. «Ceux dont l’anglais est la langue maternelle ont tendance à supposer que toutes les informations importantes sont disponibles en anglais. Mais ce n'est pas vrai, comme nous le montrons dans notre étude. D'autre part, les non-anglophones, comme moi, ont tendance à penser que la réalisation de la recherche en anglais est la première priorité, finissant souvent par ignorer la science non anglaise et sa communication » observe Tatsuya Amano. « Bien que nous reconnaissions l’importance d’un langage commun, la communauté scientifique ne devrait pas supposer que toutes les informations intéressantes sont disponibles en anglais », ajoute-t-il encore. Fort de ce constat, le chercheur estime que la progression de la connaissance et de l’utilisation de l’anglais dans les pays non anglophones, comme y tendent de nombreuses réglementations adoptées récemment (et par exemple en France) n’est pas nécessairement l’unique stratégie à adopter. Tatsuya Amano juge qu’au contraire la diversité linguistique de la science devrait être davantage rappelée, à travers des traductions de résumés, par exemple en espagnol, en français et en chinois. Des préconisations qui vont à contre courant des tendances récentes.

Aurélie Haroche