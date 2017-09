PAPA, PASH, PAPASH…des syndromes auto-inflammatoires avec une hidradénite suppurée ou une acné

L’acné et l’hidradénite suppurée (appelée acne inversa dans de nombreux pays) sont des affections inflammatoires des follicules pilosébacés dont la physiopathologie reste mystérieuse. A côté des facteurs folliculaires et infectieux, on insiste actuellement sur le rôle de l’auto-inflammation, c’est-à-dire une sécrétion excessive et inappropriée d’interleukine-1, responsable entre autres de l’afflux de neutrophiles.

A côté des formes habituelles et isolées d’acné et d’hidradénite suppurée, il existe des formes dites syndromiques, qui comportent des accès fébriles et des inflammations articulaires, et souvent des lésions cutanées de pyoderma gangrenosum. En fonction du groupement symptomatique, on a utilisé des acronymes comme PAPA (pyoderma gangrenosum, acne, pyogenic arthritis), PASH (pyoderma gangrenosum, acné et hidradenite suppurée), PAPASH (pyoderma gangrenosum, acné, pyogenic arthritis, et hidradenite suppurée), … qui ont probablement un intérêt mnémotechnique mais qu’il n’est peut-être pas utile de multiplier.

Ces syndromes autoinflammatoires systémiques sont rares mais il est important de les connaître pour au moins deux raisons : d’une part, prendre en charge correctement les malades concernés ; d’autre part, progresser dans la connaissance des acnés, hidradénites suppurées et pyodermas gangrenosums classiques, non syndromiques, dont le mécanisme est probablement proche. Les syndromes autoinflammatoires de ce groupe ont une base génétique identifiée : des mutations ou des anomalies du gène PSTPIP1, qui code pour une molécule impliquée dans l’activation des inflammasomes. Sur le plan thérapeutique, de nombreux rapports font état de l’efficacité d’agents anti-IL-1 (anakinra, canakinumab surtout) et anti-TNF.

Dr Daniel Wallach