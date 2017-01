Parasol ou crème solaire?

On conclut donc que le fait de rester à l’ombre d’un parasol ne constitue pas une photoprotection efficace, du fait de l’exposition à des UV dispersés et réfléchis, seuls les UV directs étant arrêtés. Les personnes qui utilisent ce type de photoprotection doivent donc être informées de son caractère incomplet, et de la nécessité d’y ajouter d’autres moyens, comme une crème solaire sur les zones dévêtues.

Dans le groupe parasol, les 41 participants ont eu en tout 142 érythèmes solaires (presque tous peu importants, mais observés sur toutes les zones examinées), contre 17 dans le groupe crème solaire, ceux-ci uniquement sur le visage. Les auteurs ont calculé un score total d’érythème, qui était de 0,75 dans le groupe parasol (les érythèmes sont cotés entre 1 et 4) et 0,05 dans le groupe crème solaire. La différence est très significative.

Le fait de se tenir à l’ombre d’un parasol constitue-t-il une photoprotection efficace ? Pour répondre à cette question, un essai clinique comparatif a été mené. Quatre-vingt un adultes de phototype 1 à 3 ont été randomisés en deux groupes : l’un restait sous un parasol, qui arrêtait totalement les UV directs, l’autre appliquait une crème solaire de SPF 100 (UVA 33). Dans ce dernier groupe, les participants ont appliqué à deux reprises environ 15 g de crème, soit environ 1 mg/cm² à chaque fois. L’essai a duré 3 heures et demie, au milieu d’une journée du mois d’Août au bord d’une plage d’un lac texan, ce qui correspondait à plus de 15 DEM (dose érythémale mimimale).

