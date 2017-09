Parfois les marges d’exérèse des mélanomes cutanés ne sont pas respectées…

L’implication de ces facteurs favorisant une exérèse insuffisante est aisément compréhensible : ainsi la localisation dans une zone où les contraintes anatomiques sont fortes comme le visage gêne le respect des marges de sécurité préconisées. Par ailleurs, la régression histologique est parfois difficile à quantifier et elle peut bien évidemment faire sous-estimer l’épaisseur de la lésion alors que cette épaisseur détermine en grande partie la taille de l’exérèse. D’autre part, le fait qu’il y ait eu plusieurs biopsies avant l’excision traduit souvent la difficulté à apprécier l’épaisseur exacte de cette tumeur et peut être à l’origine d’une sous-évaluation de celle-ci.

Cette série rassemble 1 345 cas consécutifs de mélanomes traités par chirurgie locale. Le taux de marges positives ou de marges insuffisantes, est de 4,2 % soit 56 mélanomes au total. Par ordre de fréquence, les circonstances qui ont abouti à cette exérèse inadéquate sont le non suivi des recommandations concernant les marges d’exérèse en fonction de l’épaisseur du mélanome, ce facteur restant significatif après analyse multivariée. Il en est de même de la localisation qui, quand il s’agit de la tête, du cou, des extrémités, des régions génitales ou des régions pré-tibiales, empêche parfois une exérèse optimale. La non prise en considération de la régression histologique de la tumeur est un autre facteur d’exérèse insuffisante. Enfin l’existence d’un mélanome in situ, la réalisation de multiples biopsies avant l’excision de la tumeur et l’âge du patient sont d’autres éléments qui conduisent à des interventions insuffisantes.

