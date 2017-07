Parfois une évolution rapide pour le glaucome

Le glaucome chronique (GC) revêt en général le masque d’une maladie d’évolution relativement lente, en l’absence de complications ou de facteurs iatrogènes venant volontiers le révéler. Il est cependant des formes qui font exception sur ce point, car elles évoluent plus rapidement que la moyenne, en quelques années rapprochées. Il est légitime de s’interroger sur les facteurs intra-oculaires et systémiques susceptibles de favoriser une progression rapide de la maladie.

Tel a été l’objectif d’une étude multicentrique rétrospective de type cas-témoins dans laquelle ont été inclus 534 patients tous atteints d’un GC et répartis en 2 groupes appariés selon l’âge et le sexe : (1) forme de progression rapide (n = 48) (déviation moyenne DM ≥ 1 dB/an) ; (2) forme de progression lente (n = 486) (<1 dB DM/an). Les participants ont été recrutés au sein de cinq cliniques ophtalmologiques. Le diagnostic devait avoir été affirmé sur les critères en vigueur, concernant notamment le champ visuel, toute affection neurologique intercurrente susceptible de l’affecter constituant un critère d’exclusion. D’une consultation à l’autre, il ne devait pas exister d’amélioration spontanée du champ visuel et les variations de la DM précédemment définie ne devaient pas excéder 5 dB, au risque d’entraîner l’exclusion.

La maladie cardiovasculaire, facteur favorisant

Au cours de la période d’observation, ont été recueillies des données cliniques et démographiques : âge, sexe, épaisseur centrale de la cornée (ECT), pression intra-oculaire (PIO), réfraction et traitements. Par ailleurs, ont été pris en compte les antécédents médicaux, chirurgicaux et oculaires. La comparaison intergroupe quant aux facteurs de risque a reposé sur des tests statistiques simples : test t de Student, chi-2 et analyse par régression binomiale.

La progression rapide du GC a été associée aux facteurs suivants : âge plus élevé, ECT et PIO significativement plus bas à l’état basal. Dans ce cas de figure, les pseudo-exfoliations et les hémorragies du disque optique étaient plus fréquentes. Il en a été de même pour les modifications du traitement médical à visée oculaire et des indications chirurgicales. En outre, l’hypotension artérielle et les antécédents de maladie cardiovasculaire étaient plus souvent notés. Ainsi, l’existence de cette dernière a été associée à un risque plus élevé de GC à progression rapide, l’OR correspondant étant en effet estimé à 2,33, en dépit d’une PIO plus faible, tant en moyenne qu’à l’état basal.

Cette petite étude de type cas-témoins suggère que la maladie cardiovasculaire constitue un facteur favorisant la progression rapide du GC, indépendamment du contrôle de la PIO. Une hypothèse à confirmer par d’autres études de préférence longitudinales, pour déboucher sur plus de certitude.

Dr Philippe Tellier