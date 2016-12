Pas des alliés de choix pour les associations pro-choix !

Dallas, le samedi 17 décembre 2016 - Depuis 2011, l’État du Texas a approuvé une série de lois visant à restreindre le recours à l’avortement.

Sa dernière idée en date est d’imposer aux femmes qui avortent ou à celles qui font une fausse couche à l’hôpital, l’enterrement du fœtus, quel que soit le stade de la grossesse. En pratique l’état interdira aux établissements de santé de se débarrasser des restes fœtaux dans les décharges sanitaires, et n’autorisera que la crémation ou l’inhumation pour les embryons. La mesure devrait être effective d’ici à la fin de l’année.

Parmi les opposants, des associations « pro-choix », mais pas seulement, le Satanic Temple s’est ainsi engouffré dans ce combat.

Notons dores et déjà que plutôt que de lutter en faveur du mal, ce temple étrange (comme son nom l’indique !) se donne pour mission « d'encourager la bienveillance et l'empathie de tous les peuples » et appelle ses adeptes à être « guidés par leurs consciences pour entreprendre des causes nobles ». Il se présente par ailleurs davantage comme un groupuscule athée dissimulé derrière un fatras ésotérique que comme un véritable culte dédié au maitre des enfers.

Les nouvelles conditions imposées par le Texas sont selon eux contraires à leurs croyances religieuses, notamment le principe d’« inviolabilité » du corps, qui apparaît d’ailleurs sur leur sigle. Ils se considèrent ainsi comme « exonérés » de son application en raison de l’amendement constitutionnel qui sacralise aux Etats-Unis la liberté religieuse.

« Les autorités du Texas imposent l’idée que les tissus de fœtus avortés doivent être élevés au statut de personne (…) Il est parfaitement clair que l’enterrement des tissus de fœtus avortés est une mesure punitive imposée par des théocrates sadiques (…). Nous pensons que les cérémonies d’enterrement sont un élément reconnu de la pratique religieuse (…). L’Etat du Texas n’a clairement aucune raison convaincante pour justifier ces nouvelles règles. Elles n’ont pas été promulguées pour des raisons sanitaires, mais pour harceler et accabler les femmes qui mettent un terme à leur grossesse » explique ainsi le porte-parole de cette association, Lucien Graves.

FH²