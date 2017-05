Pas plus de démences ou de Parkinson avec un LDL cholestérol bas

Le cholestérol est un constituant majeur de la myéline entourant les neurones. Certains travaux ont suggéré que la réduction du taux de cholestérol pouvait être associée à une augmentation du risque de maladie de Parkinson et de maladie d’Alzheimer. C’est le cas d’études impliquant les statines, mais aussi les inhibiteurs de PCSK9. Les résultats sont toutefois contradictoires et peuvent être la conséquence de nombreux facteurs confondants.

Pour limiter le risque des facteurs confondants et de causalité inverse, l’on dispose maintenant de la technique de randomisation mendélienne. Il s’agit d’une approche épidémiologique basée sur les variations génétiques des populations et non sur les critères cliniques. Des variants ont été identifiés dans les gènes responsables du métabolisme et de la biosynthèse du cholestérol (PCSK9 et HMG-CR), variants responsables d’une baisse de la concentration sanguine du LDL-cholestérol.

Des arguments génétiques

Pour comparer le risque de maladie de Parkinson ou de démence selon la présence ou non de ces variants, une équipe danoise a constitué une cohorte de plus de 111 mille individus. Au cours d’un suivi moyen de 37 ans, 1 001 ont développé une maladie d’Alzheimer, 256 une démence vasculaire, 2 154 une démence autre et 460 une maladie de Parkinson.

En analyse classique observationnelle, un taux de LDL-cholestérol < 1,8 mmol/l, par rapport à un LDL-cholestérol ≥ 4 mmol/l est en effet associé à un risque supérieur de maladie de Parkinson (Hazard Ratio [HR] 1,70 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 1,03 à 2,79). En revanche, il n’existe pas de différence significative pour le risque de maladie d’Alzheimer, de démence vasculaire ou de démence autre.

Les variants génétiques de PCSK9 et HMG-CR sont associés quant à eux à un taux de LDL-cholestérol inférieur en moyenne de 9,3 %. En analyse génétique, ajustée pour l’âge, le sexe et l’année de naissance, la présence de ces variants ne modifie pas le risque de démences ni de maladie de Parkinson. Tout au plus, l’analyse des mêmes données avec 380 variants génétiques associés à un LDL-cholestérol bas, issus de l’International Genomics of Alzheimer’sdisease, montre une possible réduction du risque de maladie d’Alzheimer (risque relatif 0,64 ; IC 0,52 à 0,79).

Les auteurs estiment que, pour répondre définitivement à la question d’un lien entre un faible taux de LDL-cholestérol et les démences ou le Parkinson, des études par randomisation mendélienne plus « puissantes » devraient être conduites, en parallèle avec les travaux en cours sur les inhibiteurs de PCSK9.

