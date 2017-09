Pas plus de lupus sous statines

Les statines réduisent la morbidité et la mortalité cardiovasculaires. Elles sont associées à un risque faible d’effets secondaire, les plus fréquents étant musculaires.

Il a récemment été suggéré que les statines pourraient aussi induire le développement d'une auto-immunité et avoir un effet déclencheur sur la survenue d'un syndrome lupique (syndrome lupus like).

Une équipe britannique et néerlandaise a réalisé une étude de cohorte avec pour objectif principal d’examiner l’association entre la prise de statines et le risque de développer un lupus. Les auteurs ont également analysé plus spécifiquement la tendance du risque au cours du temps.

Tous les sujets âgés de plus de 40 ans qui avaient eu au moins une prescription de statine entre 1995 et 2009 ont été inclus et appariés en âge, sexe, modalités de prescription, à des sujets non utilisateurs de statines. Un distinguo était fait entre utilisateurs anciens, récents et actuels.

En ce qui concerne l’utilisation actuelle, la durée, inférieure ou égale à 1 an ou supérieure à 1 an, était prise en compte.

Au total, 1 039 694 sujets de plus de 40 ans issus de la population générale ont été inclus dans ce travail. Parmi eux, 519 847 avaient été ou étaient traités par statines.

Il apparaît que les sujets utilisateurs actuels de statines ne présentent pas de risque accru de développer un lupus (Hazard Ratio [HR] 0,75, intervalle de confiance [IC95] 0,53-1,07) versus non utilisateurs. Au contraire, les sujets utilisateurs actuels de statines sous traitement depuis plus d’un an ont une diminution du risque de développer un lupus de 38 % versus non utilisateurs (HR 0,62, IC95 % 0,42-0,93).

Les auteurs concluent que les statines n'augmentent pas le risque de développer un syndrome lupus like chez les sujets de plus de 40 ans.





Dr Juliette Lasoudris Laloux