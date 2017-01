PCI : quel impact de la BPCO sur le pronostic ?

Après une procédure interventionnelle coronaire percutanée (PCI) avec implantation d’un stent nu, la présence d’une affection broncho-pulmonaire chronique (BPCO) est associée, à long terme, à une augmentation de la mortalité de toute cause.

Pour ce qui est des autres éléments du pronostic, les résultats des études antérieures sont contradictoires et l’impact des stents actifs est mal connu chez ce type de patients.

T. Jatene et coll. ont donc tenté d’évaluer l’impact de la BPCO sur le devenir à court et long terme de patients qui avaient eu recours à une PCI et son interaction avec le type de stent implanté (stent nu vs stent actif) à l’ère des nouveaux antiagrégants plaquettaires et des stents actifs.

L’analyse a porté sur 4 605 patients inclus dans les essais BASKET-PROVE I et II (Basel Stent Kosten-Effektivitats Trial-Prospective Validation Examination trials I and II) et qui avaient bénéficié d’une PCI avec implantation d’un stent nu (33,1 %) ou d’un stent actif (66,9 %).

Les patients atteints de BPCO (n = 283 ; 6,1 %) étaient plus âgés ; ils étaient plus fréquemment fumeurs et avaient plus souvent des antécédents de maladie cardiovasculaire.

Avec un suivi de 2 ans, comparés aux patients qui n’avaient pas de BPCO, ceux avec BPCO ont présenté un taux cumulé significativement plus élevé d’événements cardiovasculaires majeurs (critère composite associant décès d’origine cardiaque, infarctus du myocarde non mortel, revascularisation de l’artère cible): 15,2 vs 8,1 % (p < 0,001) ; de décès de toute cause : 11,7 vs 2,4 % (p < 0,001) ; de décès d’origine cardiaque: 5,7 vs 1,2 % (p < 0,001) ; d’infarctus du myocarde: 3,5 vs 1,9 % (p = 0,045) ; de thrombose de stent (certaine, probable ou possible): 2,5 vs 0,9 % (p = 0,01) et d’hémorragies majeures: 4,2 vs 2,1 % (p = 0,014).

Après ajustement pour les facteurs confondants dont le statut tabagique, la BPCO est restée un facteur prédictif indépendant d’événements cardiovasculaires majeurs (hazard ratio [HR] = 1,80 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 1,31 à 2,49) ; de décès de toute cause (HR = 3,62 ; IC95 de 2,41 à 5,45) ; de décès d’origine cardiaque (HR = 3,12 ; IC95 de 1,74 à 5,60) ; de thrombose de stent (HR = 2,39 ; IC95 de 1,03 à 5,54).

Il n’a pas été mis en évidence d’interaction entre la BPCO et l’implantation de stents actifs (p pour l’interaction = 0,29) en ce qui concerne la survenue d’événements cardiovasculaires majeurs.

En conclusion, deux ans après une PCI, la présence d’une BPCO est associée à un taux élevé de décès de toute cause, de décès d’origine cardiaque et de thrombose de stent.

Dr Robert Haïat