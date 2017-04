Permanence de soins : le numéro unique, c’est maintenant (ou presque)

Paris, le mercredi 5 avril 2017 – Le Conseil national de l’Ordre des médecins a publié hier sa quatorzième enquête sur l’organisation de la permanence des soins ambulatoires, qui repose sur un questionnaire adressé aux 101 conseils départementaux de l’Ordre des médecins de métropole et des Outre-Mer en novembre dernier.

L’année 2016, bien que marquée par un travail de transition lié à la mise en place des nouvelles régions, révèle une situation semblable aux années précédentes. « Les médecins continuent à assumer vis-vis de la population cette mission de service public sur l’ensemble du territoire national bien que l’on constate une légère baisse du volontariat » écrit ainsi l’Ordre dont les conclusions étaient très proches au printemps dernier. La diminution a ainsi atteint une nouvelle fois 2 % (à l’instar de ce qui était observé entre 2014 et 2015). Certains départements accusent une érosion plus marquée : « onze départements (contre 15 l’année dernière ndrl) ont enregistré une baisse de 10 % et plus ». D’une manière générale, l’Ordre prévient : « Il existe un certain nombre de territoires où le nombre de médecins (…) participant est faible où le revenu astreinte + honoraires est peu attractif entraînant à terme le possible non volontariat ». Le fléchissement est notamment constaté chez les plus jeunes : la participation des retraités est souvent cruciale. Dans 66 % des départements, les retraités, les salariés et les remplaçants participent ainsi à la régulation libérale des appels de permanence des soins. Cependant le système connaît majoritairement un fonctionnement efficace : dans 94 % des cas, les conseils départementaux affirment qu’il existe une bonne articulation entre l’activité des médecins régulateurs libéraux et celle des médecins régulant au C15 l’aide médicale urgente.

Des conditions d’exercice plus favorables pour ceux qui participent à la permanence de soins

Pour pérenniser ce système et lutter contre l’érosion du volontariat, l’Ordre insiste une nouvelle fois sur différentes mesures à prendre. L’instance s’inquiète en effet de la « diminution du nombre de médecins », du « vieillissement » de ceux « assurant les gardes », du « manque d’intérêt des jeunes diplômés pour l’exercice libéral » et de l’insuffisance des rémunérations des astreintes. Aussi, appelle-t-il à l’adoption de plusieurs dispositifs : « Les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre des mesures incitatives qui peuvent être : l’application de la protection du régime général de la sécurité sociale aux médecins effecteurs et régulateurs non installés », l’accès plus facile des médecins non installés aux cartes CPS, la réévaluation des indemnités d’astreinte, l’exonération des retraités de leur cotisation à la CARMF, l’attribution de « la qualité de collaborateurs occasionnels du service public » aux effecteurs ou encore la défiscalisation « des revenus générés dans le cadre des horaires de permanence des soins ambulatoires ».

Numéro unique : retard à l’allumage

Année électorale oblige, il est peu probable que 2017 voit entrer en vigueur ces différents changements pourtant prônés depuis plusieurs années par l’Ordre. L’immobilisme est d’autant plus certain que cette année doit déjà être le théâtre d’une évolution attendue : la mise en place d’un numéro unique. Si dans 66 % des départements, il suffit en effet de composer le 15 pour être orienté en cas de problème de santé, dans les autres, la situation est confuse. Ces derniers utilisent un numéro d’appel à quatre ou dix chiffres. « Globalement, c’est illisible pour l’usager, si vous partez dans les Landes en vacances, vous ne savez pas si vous devez composer un numéro à 4 chiffres, à 10 chiffres, le 15, vous ne savez même pas ou trouver ce numéro, donc vous finissez par faire le 15 parce que l’hôpital est le seul endroit où la lumière est allumée 24h/24h, 365 jours par an » avait résumé il y a quelques années le patron de l’Union nationale des omnipraticiens de France (UNOF), Luc Duquesnel. La loi de modernisation du système de santé a posé l’engagement de la mise en place d’un numéro unique gratuit. Devant être lancé à partir de janvier 2017, ce n’est qu’aujourd’hui que le projet pilote débute dans trois régions (Corse, Normandie, Pays de La Loire). A partir de ce 5 avril, les patients pourront composer (à condition d’en être avertis) le 116 117 pour bénéficier de la régulation médicale. Le déploiement sur l’ensemble du territoire était initialement prévu à la fin du premier semestre 2017, mais compte tenu du retard de lancement de l’expérimentation, il est probable que cette échéance soit « difficile à tenir » comme le prédit l’Ordre dans son rapport.

Soulignons qu’après cette généralisation, certaines Agences régionales de santé (ARS) pourront choisir de n’utiliser que le seul 15.

Rapport de l’Ordre sur la permanence des soins ambulatoires



Aurélie Haroche