Personnalisation du dépistage de la rétinopathie au cours du diabète de type 1 : simple comme un algorithme ?

L'étude DCCT/EDIC (The Diabetes Control and Complications Trial / Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications) est une des études fondatrices pour le comportement des diabétologues dans la prise en charge du diabète de type 1. Une première partie (1983-1993), avait comparé un groupe ayant fait l'objet d'un contrôle intensif vs un groupe ayant fait l'objet d'un contrôle standard pour l'époque. On avait montré que le contrôle optimal était bien meilleur vis à vis de la survenue de complications spécifiques du diabète comme la rétinopathie et la neuropathie. L'étude EDIC (Post -DCCT) a consisté à suivre tous les patients jusqu'en 2012 afin de déterminer le bénéfice d'une bonne prise en charge initiale sur le long terme. Celui-ci s’est confirmé dans le groupe intensif durant plusieurs décennies (fameux concept de la mémoire glycémique du bon contrôle initial). Toutefois, la poursuite de l'étude a montré aussi qu'il ne fallait pas être fataliste et qu'une intensification du contrôle dans le groupe initial non intensif pouvait permettre de stabiliser la rétinopathie avec le (long) temps.

Cette étude à deux étages fournit une base de données sur 30 ans pour l'étude du diabète de type1 et de ses complications. Dans le dernier numéro du New England Journal of Medicine, l'équipe de Nathan pose le problème de la personnalisation du rythme de dépistage de la rétinopathie à partir des informations obtenues par l'examen ophtalmologique et par les photographies de rétine.

L'arrière-pensée est de réduire le nombre d'examens dans un système de santé qui n'est pas favorable pour toute la population et qui coûte aux assurances. Dans d'autres pays, comme la France, on peut ajouter que, considérant la pénurie d'ophtalmologiste, il serait ainsi possible de « soulager » ces derniers.

Un modèle établi à partir des résultats des examens ophtalmologiques et des photographies de rétine périodiques

Durant le DCCT, un examen ophtalmologique conventionnel était réalisé tous les 6 mois puis tous les 4 ans durant l'étude EDIC. En outre, des photographies de la rétine ont été prises à la 4e et la 10e année de l'étude EDIC.

Les rétinopathies ont été classées selon l'échelle du ETDRS (Early treatment diabetic retinopathy study group) qui fait référence. Stade 1 : pas de rétinopathie. Stade 2 : rétinopathie légère non proliférative. Stade 3 -rétinopathie non proliférative modérée. Stade 4 : rétinopathie sévère non proliférative. Stade 5 : rétinopathie proliférante, maculopathie avec œdème maculaire, indication de photocoagulation laser, d'injection locale de corticoïdes ou d'anti-VEGF.

Les résultats ont permis de calculer un modèle de probabilité de passage d'un stade de rétinopathie vers un autre et plus précisément le stade 5 où une intervention d'ophtalmologique devient impérative.

La pertinence de faire un contrôle ophtalmologique à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, un an, 5 ans a été testée. À partir de là on a pu estimer l'intervalle tolérable entre 2 contrôles ophtalmologiques (avec une marge d'erreur de 5 %), pour ne pas manquer une progression vers une rétinopathie sévère.

Peu de risque d’évolution vers un stade 5 en quatre ans en l’absence de rétinopathie initiale

Quelques exemples : un patient indemne de rétinopathie a seulement 2,9 % de « chance » d'évoluer vers un stade 5 durant les 4 années suivantes. Un patient au stade 2 a 3,7 % de chance de progresser vers un stade 5 en 3 ans. Un stade 3 a 6,6 % de chance d'évoluer vers un stade 5 dans les 6 mois et un stade 4, 14,4 % de chance d'évoluer vers un stade 5 en 3 mois.

L'algorithme a été amélioré en intégrant l'influence du niveau (moyen) de l'HbA1c. Le niveau moyen d'HbA1c a une influence aggravante sur la progression et sur la diminution des chances de régression en cas d'intervention thérapeutique.

Les autres items et notamment l'hypertension artérielle n'ont qu'une influence modérée (ce qui va à l'encontre des concepts courants en matière de rétinopathie, l'hypertension artérielle mal contrôlée étant réputée aggraver la rétinopathie).

Une application pour les diabétologues

Les auteurs mettent à disposition une application Web qui permet pour un patient donné à partir de son stade de rétinopathie et son HbA1c (moyenne) de proposer un rythme de surveillance de la rétinopathie. Adresse du site : https://extapps.bsc.gwu.edu/shinypub/edic/retinopathy/ ou taper Optimal Frequency Retinopathy sur un moteur de recherche.

L'algorithme, donne des résultats qui peuvent bouleverser les habitudes des diabétologues. Exemple : si on teste le système pour un patient qui n'a pas de rétinopathie avec une HbA1c à 8 %, en mettant le curseur de risque d'erreur à 0,005 % (risque de manquer une rétinopathie significative) on peut se contenter d'un examen ophtalmologique 2 ans plus tard.

Les auteurs font une autocritique pertinente. Les données qui sous-tendent les résultats sont obtenues à partir d'études fondatrices (DCCT/EDIC) avec une qualité de suivi qui était jusque-là inédite lors de son démarrage dans les années 90. Rappelons qu'il y avait deux groupes au départ : un groupe de contrôle intensif et un groupe avec un traitement standard.

Une grande partie des contrôles ophtalmologiques sont obtenus à partir de photographies de la rétine à l'aide d'un rétinographe recueillant 7 images. La lecture a été en grande partie faite par des experts d'ophtalmo-diabétologie.

Avantages et inconvénients

Avantages : soulagement des systèmes de santé. Les projections parlent de "billion of dollars" d'économie. Il faut vérifier cela. Diminution de la pression sur les ophtalmologistes. Recommandation plus précises pour les stades avancés de rétinopathie sur la fréquence des contrôles.

Inconvénients : risque de mouvements pendulaires dans les comportements des patients et des médecins pouvant basculer vers un laxisme pour la surveillance ophtalmologique passant de l'examen ophtalmologique annuel "rituel" à un examen ophtalmologique complètement négligé. Ce d'autant que dans la vraie vie, nous avons plutôt un fort pourcentage de patients qui négligent le contrôle ophtalmologique par exemple le cas typique du sujet jeune qui a quitté la maison des parents…. Est-ce le bon moment pour élargir la surveillance ophtalmologique ?

La pertinence de l'algorithme n'est pas évidente pour les patients ayant fait l'objet d'un traitement ophtalmologique spécifique comme par exemple un traitement anti-VEGF. Il vaut mieux dès lors laisser l'organisation de l'agenda ophtalmologique au médecin spécialiste.

Certaine circonstances peuvent accélérer la progression d'une rétinopathie : la grossesse, des phénomènes de yo-yo du contrôle glycémique avec notamment les périodes d'amélioration rapide après des périodes de mauvais contrôle (ce sont des périodes devant susciter une plus grande vigilance ophtalmologique), une perte de contrôle de la pression artérielle passée inaperçue, une dégradation de la fonction rénale passée inaperçue. Ceci veut dire que le dossier diabétologique doit être intégré dans sa globalité. Les auteurs sont conscients de tout cela. Par exemple si une HbA1c se dégrade fortement durant une période qui correspond à un intervalle déterminé auparavant comme ne nécessitant pas de contrôle ophtalmologique durant 3 ou 5 ans, le clinicien rediscute le bien-fondé de l'agenda ophtalmologique sur la base de la nouvelle donnée (simple bon sens : si une averse non prévue par Météo France survient, on ouvre quand même son parapluie…).

Précisons que cette étude ne s'applique pas au diabétiques de type 2 dont le nombre est sans commune mesure…

Dr Edgar Kaloustian